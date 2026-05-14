Παίκτης από το YFSF της Κροατίας έκανε την Έλενα Παπαρίζου στη Eurovision 2005, δείτε βίντεο
Ο διαγωνιζόμενος σε ρόλο Έλενας Παπαρίζου παρουσίασε το «My Number One» εντάσσοντας ακόμα και τη λύρα στην εμφάνισή του
Τη θρυλική εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision 2005 με το «My Number One» παρουσίασε παίκτης από το «Your Face Sounds Familiar» της Κροατίας.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media του «Tvoje lice zvuči poznato», στο πλαίσιο του κλίματος που επικρατεί γύρω από τον μουσικό διαγωνισμό, παρουσιάζεται ο ηθοποιός Νταλιμπόρ Πέτκο μεταμορφωμένος σε Έλενα Παπαρίζου. Το συγκεκριμένο τηλεοπτικό σόου προβάλλεται σε χώρες των Βαλκανίων, όπως η Κροατία και η Σερβία.
Ο διαγωνιζόμενος είχε βάλει αντίστοιχο μίνι φόρεμα με αυτό που είχε φορέσει η τραγουδίστρια στη σκηνή της Ουκρανίας, όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό, κατακτώντας μάλιστα την πρώτη θέση. Από το act δεν έλειψαν η λύρα που είχε χρησιμοποιήσει η Έλενα Παπαρίζου, καθώς και οι χορευτές που την είχαν πλαισιώσει.
