Η Έφη Παπαθεοδώρου απάντησε γιατί δεν εμφανίστηκε στη Eurovision: Πρέπει να πάρετε τον Ακύλα να τα πει εκείνος

Όπως ανέφερε, είδε τον Ακύλα στον Α' ημιτελικό το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου και θεωρεί πως είναι ξεχωριστός: «Τον είδα πολύ λίγο γιατί ήταν αργά και κουράστηκα. Τον Ακύλα τον είδα, τους άλλους δεν τους είδα. Είναι κάτι ξεχωριστό», δήλωσε.Όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής ρώτησε την Έφη Παπαθεοδώρου εάν θα είχε τον ρόλο της Παρθένας Χοροζίδου, εκείνη απάντησε: «Σε φιλώ, γιατί φεύγουμε τώρα» και σταμάτησε τη συζήτηση.Η ηθοποιός είχε μιλήσει τον Απρίλιο στο sinidisi.gr για τη συμμετοχή της στο act του Ακύλα, εξηγώντας ποιος θα ήταν ο ρόλος της: «Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου το πρότεινε, οπότε την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βιντεοκλίπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Ακύλας γιατί το αξίζει», ανέφερε.