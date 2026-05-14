Η Έφη Παπαθεοδώρου απάντησε γιατί δεν εμφανίστηκε στη Eurovision: Πρέπει να πάρετε τον Ακύλα να τα πει εκείνος
Η ηθοποιός είχε συμφωνήσει να βγει στη σκηνή της Βιέννης μέσα από ένα βιντεοκλίπ, κάτι που τελικά δεν συνέβη - «Δεν επικοινώνησαν μαζί μου ποτέ», είπε
Στη σκηνή της Eurovision μέσα από ένα βιντεοκλίπ επρόκειτο να εμφανιστεί η Έφη Παπαθεοδώρου στο act του Ακύλα, παρόλα αυτά δεν συνέβη και η ίδια απάντησε πως θα πρέπει να μιλήσει ο 27χρονος γι' αυτό.
Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 14 Μαΐου και τόνισε πως η απόφαση πάρθηκε από την παραγωγή, η οποία δεν επικοινώνησε μαζί της.
Η Έφη Παπαθεοδώρου επισήμανε: «Καλύτερα να ρωτήσετε τα παιδιά, όχι εμένα. Δεν ήταν θέμα δικό μας, ήταν θέμα της παραγωγής. Δεν επικοινώνησαν μαζί μου ποτέ. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν έγινε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, πρέπει να πάρεις τον Ακύλα να τα πει εκείνος».
Δείτε βίντεο
Όπως ανέφερε, είδε τον Ακύλα στον Α' ημιτελικό το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου και θεωρεί πως είναι ξεχωριστός: «Τον είδα πολύ λίγο γιατί ήταν αργά και κουράστηκα. Τον Ακύλα τον είδα, τους άλλους δεν τους είδα. Είναι κάτι ξεχωριστό», δήλωσε.
Όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής ρώτησε την Έφη Παπαθεοδώρου εάν θα είχε τον ρόλο της Παρθένας Χοροζίδου, εκείνη απάντησε: «Σε φιλώ, γιατί φεύγουμε τώρα» και σταμάτησε τη συζήτηση.
Τι είχε πει η Έφη Παπαθεοδώρου για τη συμμετοχή της στην εμφάνιση του Ακύλα στη Eurovision
Η ηθοποιός είχε μιλήσει τον Απρίλιο στο sinidisi.gr για τη συμμετοχή της στο act του Ακύλα, εξηγώντας ποιος θα ήταν ο ρόλος της: «Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου το πρότεινε, οπότε την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βιντεοκλίπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Ακύλας γιατί το αξίζει», ανέφερε.
