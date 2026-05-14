ΔΕΟΣ από τις «ειδικές δυνάμεις» της ΑΑΔΕ με υποβρύχιο drone και εφόδους σε πολυτελή ΙΧ: Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των ελέγχων
Πάνω από 39.300 έλεγχοι το 2026 για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, «μαύρο» χρήμα και παράνομες εισαγωγές από τη Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών
Με drones, υποβρύχιο ROV, αντιλαθρεμπορικά σκάφη και ψηφιακές διασταυρώσεις από τράπεζες, Taxis και social media, η νέα υπηρεσία «ΔΕΟΣ» της ΑΑΔΕ μπαίνει δυναμικά στο κυνήγι της «βαριάς» φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος. Η νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών αναλαμβάνει πλέον ρόλο «ειδικών αποστολών», βάζοντας στο στόχαστρο οργανωμένα κυκλώματα λαθρεμπορίου, παράνομων κεφαλαίων και ύποπτων συναλλαγών.
Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, η ΔΕΟΣ προγραμματίζει τουλάχιστον 39.300 ελέγχους και έρευνες μέσα στη χρονιά, με 450 εξειδικευμένους ελεγκτές να συλλέγουν και να διασταυρώνουν στοιχεία από κάθε διαθέσιμη πηγή. Η νέα υπηρεσία δημιουργήθηκε για να ενώσει διάσπαρτες μέχρι σήμερα αρμοδιότητες του φοροελεγκτικού μηχανισμού, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται πιο γρήγορα, πιο στοχευμένα και με κοινό επιχειρησιακό κέντρο.
Το νέο «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ θυμίζει περισσότερο υπηρεσία δίωξης οργανωμένου εγκλήματος παρά κλασικό φοροελεγκτικό μηχανισμό. Η ΔΕΟΣ διαθέτει 6 εναέρια drones και ακόμη ένα υποβρύχιο drone τύπου ROV, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί φέτος σε τουλάχιστον 18 επιχειρήσεις δίωξης στη θάλασσα, κυρίως για τον εντοπισμό λαθρεμπορίου καυσίμων και ύποπτων φορτίων. Παράλληλα, διαθέτει 3 αντιλαθρεμπορικά σκάφη, σταθερό σύστημα X-Ray για δέματα και αποσκευές, 36 φορητές κάμερες, ενδοσκόπια, συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας, ειδικά οχήματα, ακόμα και εξοπλισμό επιχειρησιακής παρακολούθησης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου, η οποία θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον 400 ελέγχους μέσα στο 2026, εκ των οποίων οι 60 με χρήση των αντιλαθρεμπορικών σκαφών της Τελωνειακής Υπηρεσίας. Το βασικό βάρος πέφτει στο λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών, όπου η ΑΑΔΕ θεωρεί ότι εξακολουθούν να χάνονται εκατομμύρια ευρώ φορολογικών εσόδων.
Η ΔΕΟΣ δεν περιορίζεται όμως μόνο σε τελωνειακές και φορολογικές παραβάσεις. Η νέα υπηρεσία έχει αρμοδιότητα ακόμα και για τον εντοπισμό παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών, ενώ συμμετέχει και σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος και παράνομων κινήσεων κεφαλαίων. Παράλληλα, αναλαμβάνει ελέγχους για αδήλωτη εργασία και παραβιάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνοντας αντίστοιχα την Επιθεώρηση Εργασίας.
Στους λίγους μήνες πλήρους λειτουργίας της, η νέα υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά επιχειρήσεων υψηλού προφίλ. Στα τέλη Μαρτίου, οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ εντόπισαν έξι εκπαιδευτήρια σε Αττική, Χανιά και Ιωάννινα που εξέδιδαν μη πιστοποιημένους τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είχαν αποκομίσει παράνομα κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ μέσα σε διάστημα περίπου δύο ετών.
Λίγες ημέρες αργότερα, η ΔΕΟΣ ξεσκέπασε οργανωμένο διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίου τσιγάρων, με επιχειρήσεις σε διαμερίσματα της Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής. Οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων επώνυμων εταιρειών, ενώ προχώρησαν και σε συλλήψεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, τα καπνικά προϊόντα έφταναν από την Τουρκία και στη συνέχεια διοχετεύονταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω οργανωμένου δικτύου.
Στα μέσα Απριλίου ακολούθησε μία ακόμη επιχείρηση που προκάλεσε αίσθηση: πανελλαδικοί έλεγχοι σε πολυτελή supercars. Με πληροφορίες από διόδια, τελωνεία και ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ πραγματοποίησαν εφόδους σε αντιπροσωπείες, μάντρες αυτοκινήτων, πάρκινγκ και επιχειρήσεις υψηλής επισκεψιμότητας. Το αποτέλεσμα ήταν η δέσμευση 229 πολυτελών οχημάτων αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων Lamborghini, Ferrari, Bentley, Porsche και Mercedes, με ορισμένα να ξεπερνούν σε αξία τις 750.000 ευρώ. Οι παραβάσεις αφορούσαν από μη νόμιμη ταξινόμηση και υποτιμολόγηση μέχρι ζητήματα φορολογικής κατοικίας, τεκμηρίων και «πόθεν έσχες».
Οι πληροφορίες που αξιοποιεί η ΔΕΟΣ προέρχονται πλέον από ένα τεράστιο ψηφιακό δίκτυο διασταυρώσεων. Η υπηρεσία αντλεί δεδομένα από το Taxis, τον ΕΦΚΑ, το ΓΕΜΗ, τις τράπεζες, τελωνειακά και πληροφοριακά συστήματα, ενώ σημαντικό ρόλο συνεχίζουν να παίζουν οι επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες πολιτών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη και αναρτήσεις στα social media, οι οποίες πολλές φορές αποκαλύπτουν περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού ή δραστηριότητες που δεν συμβαδίζουν με τα δηλωμένα εισοδήματα.
Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει μεταξύ άλλων 18.000 επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους, 14.500 ελέγχους δίωξης από κινητές ομάδες, 900 έρευνες για απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ, 800 ελέγχους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, αλλά και 600 επιχειρήσεις για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών και αρχαιοτήτων.
Η ΔΕΟΣ ενισχύει παράλληλα τη συνεργασία της με διεθνείς οργανισμούς όπως η EUROPOL, η INTERPOL και η OLAF, με στόχο την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για διεθνή κυκλώματα οικονομικού εγκλήματος και λαθρεμπορίου.
