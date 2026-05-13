Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Ο τιμωρημένος Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε την παρουσία του στο Game 5
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνεχάρη τον δικηγόρο του που του βρήκε τρόπο να μπει στο γήπεδο το βράδυ
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε από την Τρίτη στην Ισπανία για το βραδινό (22:00) παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια το οποίο θα κρίνει το 4ο εισιτήριο για το Final-4 της Euroleague το οποίο θα διεξαχθεί στις 22-24/5 στην Αθήνα.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές από τη Euroleague κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να μπει το βράδυ στο γήπεδο αφού αυτός είναι ο τελευταίος αγώνας της τιμωρίας.
Οι Ισπανοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα μπει στο γήπεδο αλλά ο ίδιος απευθυνόμενος σε story στο Instagram στον δικηγόρο του προανήγγειλε την παρουσία του στο Game 5.
«Αυτό σημαίνει να έχει δικηγόρο με @@. Πώς βρήκες τρόπο να μπω στο γήπεδο σήμερα; Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο καλύτερος. Βρήκε τρόπο για εμένα να μπω στο γήπεδο», είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Μένει να δούμε τι θα γίνει το βράδυ στην πράξη. Θυμίζουμε ότι εάν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στο Final-4 θα μπορεί να το παρακολουθήσει κανονικά.
