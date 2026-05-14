Αγωγή της Πολύζου στην Κωνσταντοπούλου, ζητά αποζημίωση 500.000 ευρώ για ηθική βλάβη

Συνέχεια δίνεται στην κόντρα της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου με την

μετά τα όσα είπε σε βάρος της

.

Όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της, Φαήλος Κρανιδιώτης, μέσω της αγωγής, η πλευρά της δημοσιογράφου ζητά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «να καταβάλει στην εντολέα μου νομιμοτόκως αποζημίωση 500.000 € προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης της εντολέως μου».



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βάση της αγωγής είναι η συκοφαντική δυσφήμηση κατά της Πολύζου σε δημόσια δήλωση της στις 17/2/2026 και με όσα ανέφερε στις 18/2/2026 στην ΕΡΤ όπου απέδωσε στην δημοσιογράφο την ιδιότητα μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που τελεί κατ' επάγγελμα εκβίαση και άλλα συκοφαντικά, που επισημαίνονται στην αγωγή αποζημίωσης.



Την προηγούμενη εβδομάδα η Βασιλική Πολύζου είχε καταθέσει και μήνυση εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία αφορούσε τις πράξεις της εξύβρισης δημοσία και της συκοφαντικής δυσφήμισης κάνοντας λόγο για «βαρύτατα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς» από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας σε βάρος της δημοσιογράφου.



Ανακοίνωση για την αγωγή Πολύζου κατά Κωνσταντοπούλου

Το επεισόδιο στην Αθηναϊκή Λέσχη

Το επεισόδιο μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας

και της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το επίσημο γεύμα που παρέθεσε, ο πρόεδρος της Βουλής

προς τιμήν του

.

Η δημοσιογράφος που βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας μετέβη στην Αθηναϊκή Λέσχη προκειμένου να καλύψει ειδησεογραφικά το γεύμα προς τιμήν του προκαθήμενου της Ορθόδοξης Εκκλησίας .

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία της δημοσιογράφου ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής και τη Διευθύντρια Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Βουλής να συλληφθεί. «Είναι κακοποιό στοιχείο. Έχω κινηθεί εναντίον της, για εγκληματική οργάνωση», είπε η Κωνσταντοπούλου για τη διαπιστευμένη κοινοβουλευτική συντάκτρια.

«Μα, είναι δημοσιογράφος», της απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής, αλλά η Κωνσταντοπούλου επέμενε για τη σύλληψη της δημοσιογράφου και υποστήριζε ότι αφενός είναι κλειστή η εκδήλωση και αφετέρου ότι δεν μπορεί να βρέθηκε η Βασιλική Πολύζου στον χώρο ως κοινοβουλευτική συντάκτρια, διότι όπως υποστήριξε δεν υπήρχαν άλλοι συνάδελφοί της. Σύλληψη δεν υπήρξε, και το νέο επεισόδιο με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, έληξε όταν αποχώρησε από την Αθηναϊκή Λέσχη η δημοσιογράφος.

Σήμερα το πρωΐ μαζί με την εντολέα μου, την δημοσιογράφο κ. Βασιλική Πολύζου, καταθέσαμε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αστική αγωγή της κατά της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, βουλευτή και προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με αιτήματαα) να καταβάλει στην εντολέα μου νομιμοτόκως αποζημίωση 500.000 € προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης της εντολέως μου,β) να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή,γ) να αρθεί η προσβολή και να υποχρεωθει η εναγομένη σε παράλειψη επανάληψης της, με απειλή χρηματικής ποινής 5.000 €,δ) να επιβληθεί προσωπική κράτηση ενός (1) έτους ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης καιδ) να υποχρεωθει να δημοσιεύσει το διατακτικό της εκδοθησομένης αποφάσεως στους λογαριασμους της, ατομικό και κομματικό, στο Facebook.Ιστορική βάση της αγωγής είναι η συκοφαντική δυσφήμηση κατά της εντολέως μου, για την οποία έχει ήδη υποβληθεί έγκληση, πράξη που τελέστηκε με δημόσια δήλωση της στις 17/2/2026 και με όσα ανέφερε στις 18/2/2026 στην ΕΡΤ σε εκπομπή του κ. Κουβαρά, όπου απέδωσε στην εντολέα μου την ιδιότητα μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που τελεί κατ' επάγγελμα εκβίαση και άλλα συκοφαντικά, που επισημαίνονται στην αγωγή αποζημίωσης.