Η συγκινητική αγκαλιά του Βιν Ντίζελ με την κόρη του Πολ Γουόκερ στην προβολή για τα 25 χρόνια του «Fast and Furious»
Η συγκινητική αγκαλιά του Βιν Ντίζελ με την κόρη του Πολ Γουόκερ στην προβολή για τα 25 χρόνια του «Fast and Furious»
Η Μίντοου Γουόκερ βρέθηκε στην ειδική προβολή του «Fast and Furius» στις Κάννες
Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε στο Φεστιβάλ Καννών, κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής της πρώτης ταινίας του «Fast & Furious», με τον Βιν Ντίζελ να αγκαλιάζει θερμά την κόρη του Πολ Γουόκερ, Μίντοου.
Την Τετάρτη 13 Μαΐου, πριν από τη μεταμεσονύχτια προβολή, ο ηθοποιός προχώρησε σε μια συγκινητική αναφορά στην κόρη του αείμνηστου Πολ Γουόκερ, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα τον Νοέμβριο του 2013. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η Τζορντάνα Μπρούστερ και η Μισέλ Ροντρίγκες, που ταξίδεψαν στη Γαλλία για την επετειακή προβολή.
Λίγο πριν ξεκινήσει η προβολή, ο Ντίζελ χαρακτήρισε την ταινία του 2001 ως «την αρχή μιας λέξης… και αυτή η λέξη είναι αγάπη». Μετά το τέλος της προβολής, η Μίντοου Γουόκερ απηύθυνε σύντομη ομιλία με τη βοήθεια του Ντίζελ, ο οποίος ανέφερε ότι η ίδια χαρακτήρισε το καστ «πηγή δύναμης», ενώ της είπε πως ο πατέρας της θα ήταν «πολύ περήφανος» για εκείνη, με τους δύο να αγκαλιάζονται συγκινημένοι εν μέσω θερμού χειροκροτήματος.
Δείτε το βίντεο και φωτογραφία
Ο Βιν Ντίζελ, αφού παρουσίασε τις δύο συμπρωταγωνίστριές του, υπογράμμισε ότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί στις Κάννες χωρίς τη συμβολή της Μίντοου, αναφερόμενος στη βαθιά σχέση που έχει διαμορφωθεί μέσα από τη σειρά ταινιών.
«Το άτομο που δεν θα με άφηνε να έρθω μόνος μου εδώ για να εκπροσωπήσω αυτή την αδελφότητα ήταν η Μέιντοου Γουόκερ», είπε ο Ντίζελ, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα. «Θα πάω να ρίξω ένα δάκρυ για λίγο. Ο μόνος λόγος που φτάσαμε στο φινάλε του "Fast" για το 2028… είναι ο καθένας από εσάς που μας έχει δώσει την καρδιά και την αφοσίωσή του. Ο καθένας από εσάς που ένιωσε ότι είναι μέρος της οικογένειάς μας. Μας κάνετε να συνεχίζουμε. Μας κάνετε να θέλουμε να σας κάνουμε περήφανους», δήλωσε, αναφερόμενος στο επερχόμενο «Fast Forever».
Ο Πολ Γουόκερ είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Βιν Ντίζελ στις πρώτες επτά ταινίες του «Fast & Furious», πριν χάσει τη ζωή του το 2013, με την ταινία «Furious 7» να ολοκληρώνεται μεταγενέστερα και να περιλαμβάνει το τραγούδι-αφιέρωμα «See You Again».
Από τότε, η Μίντοου τιμά τη μνήμη του πατέρα της μέσω του Paul Walker Foundation, ενώ διατηρεί στενή σχέση με τον Βιν Ντίζελ, ο οποίος είναι και νονός της. Η επόμενη ταινία του franchise, «Fast Forever», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Μαρτίου 2028.
Φωτογραφίες: AP
Την Τετάρτη 13 Μαΐου, πριν από τη μεταμεσονύχτια προβολή, ο ηθοποιός προχώρησε σε μια συγκινητική αναφορά στην κόρη του αείμνηστου Πολ Γουόκερ, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα τον Νοέμβριο του 2013. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η Τζορντάνα Μπρούστερ και η Μισέλ Ροντρίγκες, που ταξίδεψαν στη Γαλλία για την επετειακή προβολή.
Λίγο πριν ξεκινήσει η προβολή, ο Ντίζελ χαρακτήρισε την ταινία του 2001 ως «την αρχή μιας λέξης… και αυτή η λέξη είναι αγάπη». Μετά το τέλος της προβολής, η Μίντοου Γουόκερ απηύθυνε σύντομη ομιλία με τη βοήθεια του Ντίζελ, ο οποίος ανέφερε ότι η ίδια χαρακτήρισε το καστ «πηγή δύναμης», ενώ της είπε πως ο πατέρας της θα ήταν «πολύ περήφανος» για εκείνη, με τους δύο να αγκαλιάζονται συγκινημένοι εν μέσω θερμού χειροκροτήματος.
Δείτε το βίντεο και φωτογραφία
@protothema.gr
🥹Συγκινητικές στιγμές στην προβολή για τα 25 χρόνια του «Fast and Furious» στο Φεστιβάλ Καννών, με τον Βιν Ντίζελ να αγκαλιάζει την Μίντοου, κόρη του Πολ Γουόκερ, μετά το τετράλεπτο standing ovation του κοινού. @Variety #protothema #news #vindiesel #greektiktok #tiktokgreece♬ original sound - protothema.gr
Ο Βιν Ντίζελ, αφού παρουσίασε τις δύο συμπρωταγωνίστριές του, υπογράμμισε ότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί στις Κάννες χωρίς τη συμβολή της Μίντοου, αναφερόμενος στη βαθιά σχέση που έχει διαμορφωθεί μέσα από τη σειρά ταινιών.
«Το άτομο που δεν θα με άφηνε να έρθω μόνος μου εδώ για να εκπροσωπήσω αυτή την αδελφότητα ήταν η Μέιντοου Γουόκερ», είπε ο Ντίζελ, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα. «Θα πάω να ρίξω ένα δάκρυ για λίγο. Ο μόνος λόγος που φτάσαμε στο φινάλε του "Fast" για το 2028… είναι ο καθένας από εσάς που μας έχει δώσει την καρδιά και την αφοσίωσή του. Ο καθένας από εσάς που ένιωσε ότι είναι μέρος της οικογένειάς μας. Μας κάνετε να συνεχίζουμε. Μας κάνετε να θέλουμε να σας κάνουμε περήφανους», δήλωσε, αναφερόμενος στο επερχόμενο «Fast Forever».
Ο Πολ Γουόκερ είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Βιν Ντίζελ στις πρώτες επτά ταινίες του «Fast & Furious», πριν χάσει τη ζωή του το 2013, με την ταινία «Furious 7» να ολοκληρώνεται μεταγενέστερα και να περιλαμβάνει το τραγούδι-αφιέρωμα «See You Again».
Από τότε, η Μίντοου τιμά τη μνήμη του πατέρα της μέσω του Paul Walker Foundation, ενώ διατηρεί στενή σχέση με τον Βιν Ντίζελ, ο οποίος είναι και νονός της. Η επόμενη ταινία του franchise, «Fast Forever», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Μαρτίου 2028.
Φωτογραφίες: AP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα