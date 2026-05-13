«Μαμά μου, σε ευχαριστώ πολύ»: Στη δημοσιότητα τα τελευταία μηνύματα που έστειλε η αδικοχαμένη Μυρτώ στη μητέρα της

Αμφιβάλλει η θεία της για τους ισχυρισμούς των συλληφθέντων Την ίδια ώρα, η αγαπημένη θεία της 19χρονης εξέφρασε έντονες αμφιβολίες για όσα υποστηρίζουν οι συλληφθέντες.



Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά φαίνεται να φέρνουν τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξε το θύμα με την μητέρα της.Σύμφωνα με τον ALPHA, τα μηνύματα αυτά φέρονται να αμφισβητούν τους ισχυρισμούς των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η νεαρή κοπέλα επιθυμούσε να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον, επειδή αισθανόταν καταπίεση από τους γονείς της και ήθελε να διασκεδάσει και να ξεφύγει.Όπως αναφέρεται, το περιεχόμενο της συνομιλίας δείχνει μια ιδιαίτερα τρυφερή σχέση ανάμεσα στη Μυρτώ και τη μητέρα της, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το αφήγημα που είχαν παρουσιάσει οι κατηγορούμενοι.Στα τελευταία μηνύματα που αποκάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός, η μητέρα της γράφει:«Αυτό στο αφιερώνω με πολύ αγάπη από τη μάνα σου για εσένα».Η Μυρτώ απαντά:«Μαμά μου, σε ευχαριστώ πολύ, το άκουσα».Και η μητέρα της συνεχίζει:«Στο αφιερώνω ζωή μου, πανέμορφη, σε αγαπώ τόσο πολύ».Την ίδια ώρα, η αγαπημένη θεία της 19χρονης εξέφρασε έντονες αμφιβολίες για όσα υποστηρίζουν οι συλληφθέντες.

«Η Μυρτώ ήταν ένα γλυκό πλάσμα. Είχαν στα χέρια τους το κινητό της και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έφτιαξαν εκείνοι την ιστορία; Αν πραγματικά νοιάζονταν για τη Μυρτώ και δεν της είχαν κάνει κακό, δεν θα την εγκατέλειπαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 19χρονη έχασε τη ζωή της.