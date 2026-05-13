Ούτε μια μέρα δεν κράτησαν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη, έξι κλάπηκαν και δύο υπέστησαν φθορές

Ούτε καν... μια μέρα δεν κράτησαν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα
που τοποθετήθηκαν στη Νέα Σμύρνη. Μέσα στις πρώτες μόλις ώρες εγκατάστασης του συστήματος, από τα 12 ποδήλατα που τοποθετήθηκαν στους σταθμούς από όπου θα μπορούσαν να τα προμηθεύονται οι πολίτες, τα έξι κλάπηκαν και τα δύο υπέστησαν φθορές
(αφαίρεση σέλας, σπάσιμο μερών κλπ).
Λόγω του περιστατικού που παραπέμπει περισσότερο σε κακόφημες συνοικίες του Μπρονξ και λιγότερο σε συνοικία της Αττικής, ο Δήμος αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα, μέχρι να εξοπλιστούν με νέα αντικλεπτικά και αντιβανδαλιστικά συστήματα.
Παρόμοια κρούσματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές (πχ Καλλιθέα), με αστυνομικές πηγές να «δείχνουν» συμμορίες ανηλίκων που δρουν στις περιοχές αυτές.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης
έχει προμηθευτεί 45 ηλεκτρικά ποδήλατα για τα οποία έχει δημιουργήσει θέσεις «στάθμευσης» σε κεντρικά σημεία (άλσος, πλατεία κλπ) από όπου μπορούν να τα προμηθεύονται, ενοικιάζοντάς τα για συγκεκριμένη ώρα, οι πολίτες. Σε πρώτη φάση του προγράμματος εγκαταστάθηκαν τα 12 πρώτα, με τα 8 να τυγχάνουν της… υποδοχής που περιγράφηκε παραπάνω.
Πάντως μετά από κινητοποίηση της αναδόχου εταιρείας, υπηρεσιών του Δήμου και της ΕΛΑΣ, τα ποδήλατα που είχαν κλαπεί εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν
, ενώ έχει κατατεθεί μήνυση κατά αγνώστων. Τα ποδήλατα θα είναι διαθέσιμα ξανά όταν θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση GPS, αντικλεπτικού, αλλά και αντιβανδαλιστικού συστήματος, ενώ ο Δήμος Νέας Σμύρνης με ανακοίνωσή του, καλεί όλους τους πολίτες να προστατεύουν τις κοινόχρηστες υποδομές της πόλης.