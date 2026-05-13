Ούτε μια μέρα δεν κράτησαν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη, έξι κλάπηκαν και δύο υπέστησαν φθορές
ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε μια μέρα δεν κράτησαν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη, έξι κλάπηκαν και δύο υπέστησαν φθορές

Λόγω του περιστατικού που παραπέμπει περισσότερο σε κακόφημες συνοικίες του Μπρονξ και λιγότερο σε συνοικία της Αττικής, ο Δήμος αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα, μέχρι να εξοπλιστούν με νέα αντικλεπτικά και αντιβανδαλιστικά συστήματα

Ούτε μια μέρα δεν κράτησαν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη, έξι κλάπηκαν και δύο υπέστησαν φθορές
Γιώργος Καραγιάννης
100 ΣΧΟΛΙΑ
Ούτε καν... μια μέρα δεν κράτησαν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα που τοποθετήθηκαν στη Νέα Σμύρνη. Μέσα στις πρώτες μόλις ώρες εγκατάστασης του συστήματος, από τα 12 ποδήλατα που τοποθετήθηκαν στους σταθμούς από όπου θα μπορούσαν να τα προμηθεύονται οι πολίτες, τα έξι κλάπηκαν και τα δύο υπέστησαν φθορές (αφαίρεση σέλας, σπάσιμο μερών κλπ).

Λόγω του περιστατικού που παραπέμπει περισσότερο σε κακόφημες συνοικίες του Μπρονξ και λιγότερο σε συνοικία της Αττικής, ο Δήμος αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα, μέχρι να εξοπλιστούν με νέα αντικλεπτικά και αντιβανδαλιστικά συστήματα.

Παρόμοια κρούσματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές (πχ Καλλιθέα), με αστυνομικές πηγές να «δείχνουν» συμμορίες ανηλίκων που δρουν στις περιοχές αυτές.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει προμηθευτεί 45 ηλεκτρικά ποδήλατα για τα οποία έχει δημιουργήσει θέσεις «στάθμευσης» σε κεντρικά σημεία (άλσος, πλατεία κλπ) από όπου μπορούν να τα προμηθεύονται, ενοικιάζοντάς τα για συγκεκριμένη ώρα, οι πολίτες. Σε πρώτη φάση του προγράμματος εγκαταστάθηκαν τα 12 πρώτα, με τα 8 να τυγχάνουν της… υποδοχής που περιγράφηκε παραπάνω.



Πάντως μετά από κινητοποίηση της αναδόχου εταιρείας, υπηρεσιών του Δήμου και της ΕΛΑΣ, τα ποδήλατα που είχαν κλαπεί εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν, ενώ έχει κατατεθεί μήνυση κατά αγνώστων. Τα ποδήλατα θα είναι διαθέσιμα ξανά όταν θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση GPS, αντικλεπτικού, αλλά και αντιβανδαλιστικού συστήματος, ενώ ο Δήμος Νέας Σμύρνης με ανακοίνωσή του, καλεί όλους τους πολίτες να προστατεύουν τις κοινόχρηστες υποδομές της πόλης.
Γιώργος Καραγιάννης
100 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πάνω από 90.000 θεατές στην «επική» συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ με Αποκλειστικό Χορηγό την COSMOTE TELEKOM

Πάνω από 90.000 θεατές στην «επική» συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ με Αποκλειστικό Χορηγό την COSMOTE TELEKOM

Περισσότεροι από 90.000 θεατές, αριθμός ρεκόρ για προσέλευση σε live συναυλία στην Ελλάδα σύμφωνα με τη διοργάνωση, απόλαυσαν από κοντά τη συναυλία των θρυλικών Metallica στην Αθήνα, που αποτέλεσε την έναρξη της ευρωπαϊκής τους περιοδείας και την οποία στήριξε ως Αποκλειστικός Χορηγός η COSMOTE TELEKOM

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης