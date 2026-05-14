Κατερίνα Διδασκάλου: Δεν είμαι παραδοσιακή μαμά, έχω κάψει φαγητό, πέταξα και την κατσαρόλα μαζί
Δεν νομίζω να έχουν πολλές εικόνες τα παιδιά μου από εμένα να μαγειρεύω, είπε η ηθοποιός

Στον ρόλο της ως μητέρα αναφέρθηκε η Κατερίνα Διδασκάλου τονίζοντας ότι δεν ακολουθεί το παραδοσιακό πρότυπο, ενώ πρόσθεσε πως η σχέση της με τη μαγειρική δεν είναι η καλύτερη.

Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου, σχολιάζοντας πως τα παιδιά της δεν έχουν πολλές εικόνες με εκείνη να βρίσκεται στην κουζίνα. Όπως είπε, έχει τύχει να κάψει φαγητό, όχι επειδή δεν γνώριζε τον χρόνο που απαιτούνταν για να μαγειρευτεί, αλλά επειδή δεν ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στη διαδικασία.

Μιλώντας για τον ρόλο της ως μητέρα και την παρουσία της στο σπίτι, η Κατερίνα Διδασκάλου δήλωσε: «Δεν είμαι παραδοσιακή μαμά. Δεν νομίζω να έχουν πολλές εικόνες τα παιδιά μου από εμένα να μαγειρεύω. Έχω κάψει φαγητό και πέταξα και την κατσαρόλα μαζί. Το φαγητό μου έχει καεί μόνο όταν το ξέχασα, γιατί διάβαζα, αλλά όχι επειδή δεν ήξερα πόσο να το αφήσω. Ξεχάστηκα. Να έχεις κάνει τόσο κόπο και να βλέπεις το φαγητό σου να εξανεμίζεται».

