Οργισμένος ο Έλον Μασκ για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν: Ατιμάζει τον Όμηρο, προσβάλλει τους Έλληνες
Αφορμή η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης - Γιατί ο Mr X κατηγορεί τον σκηνοθέτη ότι «κυνηγάει τα βραβεία»
Επίθεση με χυδαίες εκφράσεις κατά του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν για τις επιλογές του στην κινηματογραφική εκδοχή της «Οδύσσειας» του Ομήρου, εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ.
Αφορμή για το ξέσπασμα του Mr Χ αποτέλεσαν οι επιλογές της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης και του Έλιοτ Πέιτζ, του τρανς ηθοποιού με τον οποίο Νόλαν συνεργάστηκε στο Inception και είναι γνωστός για τη ρητορική του υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού ΤΙΜΕ, η Νιόνγκο δεν θα υποδυθεί μόνο την ομορφότερη γυναίκα της αρχαίας Ελλάδας αλλά και την αδερφή της, την Κλυταιμνήστρα, τη σύζυγο του Αγαμέμνονα.
«Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό» (στο πρωτότυπο Chris Nolan is pissing on Homer’s grave. Disgraceful) έγραψε αρχικά ο Έλον Μασκ με αφορμή δημοσίευμα του Variety για την κριτική που έχει ασκήσει στον σκηνοθέτη της Οδύσσειας.
Σε δεύτερη απάντησή του, στην ίδια ανάρτηση, ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας, έγραψε για τον Νόλαν ότι «προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες. Ντροπή του».
Όλα ξεκίνησαν από αναρτήσεις του συντηρητικού σχολιαστή Ματ Γουόλς, ο οποίος έγραψε πριν από δύο 24ωρα ότι «κανείς στον κόσμο δεν πιστεύει πραγματικά ότι η Λουπίτα Νιόνγκο "είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο". Αλλά ο Κρίστοφερ Νόλαν γνωρίζει ότι θα τον έλεγαν ρατσιστή αν έδινε τον ρόλο αυτό σε μια λευκή γυναίκα. Ο Νόλαν είναι τεχνικά ταλαντούχος αλλά δειλός», με τον Μασκ να απαντά «είναι αλήθεια».
Chris Nolan is pissing on Homer’s grave. Disgraceful.— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2026
And grossly insulted the Greek people. Shame on him. https://t.co/QcntOY7lmJ— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2026
True— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2026
Σύμφωνα με τον Μασκ, αυτό που επιδιώκει ο Νόλαν είναι «τα βραβεία» και γι' αυτό «αλλοίωσε» τους χαρακτήρες της «Οδύσσειας» με το Variety να υπενθυμίζει ότι από το 2020 για να είναι μια ταινία υποψήφια για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας πρέπει να ικανοποιεί κριτήρια διαφορετικότητας.
