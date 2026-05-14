Πόπη Διαμαντάκου: Η Eurovision είναι κυρίως λαϊκό, πανηγυρτζίδικο, κιτς θέαμα και ο Ακύλας υπηρετεί ακριβώς αυτό
Πόπη Διαμαντάκου: Η Eurovision είναι κυρίως λαϊκό, πανηγυρτζίδικο, κιτς θέαμα και ο Ακύλας υπηρετεί ακριβώς αυτό
Ήδη πέτυχε η καρτουνίστικη φιγούρα του, όχι η φωνή του, αυτή δεν την καλοακούσαμε, σχολίασε η τηλεκριτικός
Τη θέση ότι η Eurovision αποτελεί εδώ και χρόνια ένα τηλεοπτικό θέαμα βασισμένο στην υπερβολή, το λαϊκό στοιχείο και το κιτς εξέφρασε η Πόπη Διαμαντάκου, σχολιάζοντας παράλληλα πως ο Ακύλας υπηρετεί απόλυτα αυτή τη φιλοσοφία μέσα από τη σκηνική του παρουσία και το «Ferto».
Η τηλεκριτικός προχώρησε σε μία ανάρτηση την Τετάρτη 13 Μαΐου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, θέλοντας αρχικά να ευχηθεί καλή επιτυχία στον Έλληνα εκπρόσωπο μετά την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό. Ο Ακύλας παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης, στον Α' ημιτελικό, το «Ferto» στη σκηνή της Βιέννης, καταφέρνοντας να ξεσηκώσει το κοινό στο στάδιο, αλλά και όσους τον παρακολούθησαν τηλεοπτικά.
Η Πόπη Διαμαντάκου σχολίασε πως ο Ακύλας υπηρετεί απόλυτα τη φιλοσοφία του διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας χιούμορ και ιδιαίτερα στοιχεία στην εμφάνισή του, όπως είναι το χαρακτηριστικό σκουφάκι που φοράει, τα οποία έχουν γίνει αναγνωρίσιμα από τον κόσμο.
Η ίδια υποστήριξε ότι ο Έλληνας εκπρόσωπος έχει καταφέρει να αφήσει το αποτύπωμά του στη φετινή Eurovision, κυρίως μέσα από την καρτουνίστικη φιγούρα του, όπως γράφει και το συνολικό σόου που παρουσιάζει και όχι τόσο μέσα από τη φωνή του. Όπως σημείωσε η Πόπη Διαμαντάκου, το «Ferto» λειτουργεί ως αφορμή για να στηθεί ένα ολοκληρωμένο και πρωτότυπο τηλεοπτικό θέαμα, γεμάτο συμβολισμούς και υπερβολές που ταιριάζουν στη λογική της Eurovision.
Πιο αναλυτικά, η τηλεκριτικός έγραψε: «Η Eurovision είναι εδώ και πολλά χρόνια κυρίως θέαμα, λαϊκό, πανηγυρτζίδικο, κιτς, δεν είναι όπερα (που κι αυτή λαϊκό θέαμα ήταν πριν γίνει για λίγους και μυημένους) και ο Ακύλας ακριβώς αυτό υπηρετεί, με πολύ κέφι και χιούμορ, με το σκουφάκι του και τις μποτίτσες του να γίνονται γιουροβιζιονικά γκάτζετ πριν καν ανέβει στη διαγωνιστική σκηνή. Ήδη πέτυχε. Ήδη άφησε αποτύπωμα. Η καρτουνίστικη φιγούρα του, όχι η φωνή του. Αυτή δεν την καλοακούσαμε, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν προτεραιότητα. Αφορμή είναι το τραγούδι του για να στηθεί το απόλυτο γιουροβιζιονικό οικοδόμημα, νομίζω μοναδικό απ' όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Με απ' όλα. Με συμβολισμούς σαν σαλτσούλες που τρέχουν άφθονες από λιχούδικα τυλιχτά. Περισσότερα μετά τον τελικό. Προς το παρόν εύχομαι στον Ακύλα τη νίκη και γιατί θέλουμε να νικάμε, αλλά και γιατί το σόου "Φερτο", έχει φτάσει στα κάγκελα την γιουροβιζιονική μας παράδοση. Καλή επιτυχία Ακύλα».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ελληνική αποστολή πέρασε στον μεγάλο τελικό μαζί με τις Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι ο Ακύλας θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού.
Δείτε βίντεο με την εμφάνιση του Ακύλα στον Α' ημιτελικό
Η τηλεκριτικός προχώρησε σε μία ανάρτηση την Τετάρτη 13 Μαΐου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, θέλοντας αρχικά να ευχηθεί καλή επιτυχία στον Έλληνα εκπρόσωπο μετά την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό. Ο Ακύλας παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης, στον Α' ημιτελικό, το «Ferto» στη σκηνή της Βιέννης, καταφέρνοντας να ξεσηκώσει το κοινό στο στάδιο, αλλά και όσους τον παρακολούθησαν τηλεοπτικά.
Η Πόπη Διαμαντάκου σχολίασε πως ο Ακύλας υπηρετεί απόλυτα τη φιλοσοφία του διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας χιούμορ και ιδιαίτερα στοιχεία στην εμφάνισή του, όπως είναι το χαρακτηριστικό σκουφάκι που φοράει, τα οποία έχουν γίνει αναγνωρίσιμα από τον κόσμο.
Η ίδια υποστήριξε ότι ο Έλληνας εκπρόσωπος έχει καταφέρει να αφήσει το αποτύπωμά του στη φετινή Eurovision, κυρίως μέσα από την καρτουνίστικη φιγούρα του, όπως γράφει και το συνολικό σόου που παρουσιάζει και όχι τόσο μέσα από τη φωνή του. Όπως σημείωσε η Πόπη Διαμαντάκου, το «Ferto» λειτουργεί ως αφορμή για να στηθεί ένα ολοκληρωμένο και πρωτότυπο τηλεοπτικό θέαμα, γεμάτο συμβολισμούς και υπερβολές που ταιριάζουν στη λογική της Eurovision.
Πιο αναλυτικά, η τηλεκριτικός έγραψε: «Η Eurovision είναι εδώ και πολλά χρόνια κυρίως θέαμα, λαϊκό, πανηγυρτζίδικο, κιτς, δεν είναι όπερα (που κι αυτή λαϊκό θέαμα ήταν πριν γίνει για λίγους και μυημένους) και ο Ακύλας ακριβώς αυτό υπηρετεί, με πολύ κέφι και χιούμορ, με το σκουφάκι του και τις μποτίτσες του να γίνονται γιουροβιζιονικά γκάτζετ πριν καν ανέβει στη διαγωνιστική σκηνή. Ήδη πέτυχε. Ήδη άφησε αποτύπωμα. Η καρτουνίστικη φιγούρα του, όχι η φωνή του. Αυτή δεν την καλοακούσαμε, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν προτεραιότητα. Αφορμή είναι το τραγούδι του για να στηθεί το απόλυτο γιουροβιζιονικό οικοδόμημα, νομίζω μοναδικό απ' όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Με απ' όλα. Με συμβολισμούς σαν σαλτσούλες που τρέχουν άφθονες από λιχούδικα τυλιχτά. Περισσότερα μετά τον τελικό. Προς το παρόν εύχομαι στον Ακύλα τη νίκη και γιατί θέλουμε να νικάμε, αλλά και γιατί το σόου "Φερτο", έχει φτάσει στα κάγκελα την γιουροβιζιονική μας παράδοση. Καλή επιτυχία Ακύλα».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ελληνική αποστολή πέρασε στον μεγάλο τελικό μαζί με τις Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι ο Ακύλας θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού.
Δείτε βίντεο με την εμφάνιση του Ακύλα στον Α' ημιτελικό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα