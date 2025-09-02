Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον πατέρα του: «Ακόμα σε περιμένουμε σπίτι»
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου, σε ηλικία 79 ετών
Λίγες μέρες αφότου κλήθηκε να αποχαιρετήσει τον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε μια ανάρτηση για εκείνον, αναφερόμενος στην ημέρα των γενεθλίων του. Ο παρουσιαστής θυμήθηκε τον Δημήτρη Κωνσταντάρα να του εύχεται και να του τραγουδάει το γενέθλιο τραγούδι.
Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου, σε ηλικία 79 ετών, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο με τον ίδιο και τον πατέρα του χαμογελαστούς, ενώ μπροστά τους βρίσκεται μία τούρτα με τα κεράκια να δείχνουν τον αριθμό 46.
Στη λεζάντα που συνόδευσε τη φωτογραφία, ο παρουσιαστής έγραψε: «9 ημέρες και ακόμα σε περιμένουμε σπίτι, αν και ξέρω ότι δεν θα έρθεις. Αλλά εμείς σε περιμένουμε. Όπως κάνουν όλοι. Μου τραγούδησες για 46η και τελευταία φορά φέτος το happy birthday και το απόλαυσα, γιατί αναρωτιόμουν πόσες ακόμα τέτοιες στιγμές θα υπάρξουν. Και δεν θα υπάρξει άλλη φορά που ο μπαμπάς μου θα με πάρει 00:01 να μου πει "χρόνια πολλά. Ας είναι... Άλλοι δεν είχαν ούτε τις μισές. Χαίρομαι για την κράτησα στη μνήμη μου, δευτερόλεπτο - δευτερόλεπτο. Μπαμπάς. Το έκανες με τον τρόπο σου».
