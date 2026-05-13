Η ανάρτηση του Μπόι Τζόρτζ μετά τον αποκλεισμό του Σαν Μαρίνο από τον τελικό της Eurovision: Στενοχωρήθηκα
Αν και ο τραγουδιστής και η Σενίτ δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό, εκείνος «δεν θα άλλαζε ούτε ένα λεπτό»

Μία ανάρτηση έκανε ο Μπόι Τζορτζ μετά την ήττα του Σαν Μαρίνο στον Α' ημιτελικό της Eurovision κατά την οποία ανέφερε πως στενοχωρήθηκε που δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό.

Ο τραγουδιστής μαζί με τη Σενίτ, το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, ερμήνευσαν το τραγούδι «Superstar» στη σκηνή της Βιέννης, αλλά δεν κατάφεραν να προκριθούν. Παρά την απογοήτευση, ο Μπόι Τζορτζ τόνισε πως δεν θα άλλαζε τίποτα από όλη αυτή την εμπειρία και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε.

Στην ανάρτησή του έγραψε μεταξύ άλλων: «Αν μας ψηφίσατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στενοχωρήθηκα που δεν περάσαμε στον τελικό, αλλά η εμπειρία μου στη Eurovision ήταν υπέροχη. Δεν θα άλλαζα ούτε ένα λεπτό από αυτό. Ευχαριστώ τη Σενίτ και ολόκληρη την αποστολή του Σαν Μαρίνο».

Στον τελικό δεν κατάφεραν να περάσουν επίσης η Πορτογαλία με το «Bandidos do Cante», η Γεωργία με το «On Replay», το Μαυροβούνιο μετο «Nova Zora», αλλά και η Εσθονία με το τραγούδι «Too Epic To Be True».

Η εμφάνιση της αποστολής του Σαν Μαρίνο στον Α' ημιτελικό της φετινής Eurovision

SENHIT - Superstar (LIVE) | San Marino 🇸🇲 | First Semi-Final | Eurovision 2026
