«Μέχρι χθες κάναμε μάθημα, γελούσαν, έκαναν αστεία»: Συγκλονίζει καθηγητής των δύο κοριτσιών που έπεσαν από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη
Πρέπει να διαχειριστούμε το πένθος στο σχολείο λέει μεταξύ άλλων στο MEGA ο εκπαιδευτικός που δηλώνει σοκαρισμένος από το περιστατικό
Μουδιασμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο της εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των δύο 17χρονων μαθητριών που πήδηξαν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα η μία να σκοτωθεί και η άλλη να δίνει μάχη για τη ζωή της. Καθηγητής τους μιλώντας για εκείνες τις περιγράφει ως πολύ καλά παιδιά, ενώ όπως λέει μέχρι και το προηγούμενο μεσημέρι ήταν μαζί τους κι έκαναν αστεία.
Στο σχολείο των δύο μαθητριών κυριαρχεί η οδύνη και το σοκ. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί έχουν επιστρατευτεί για να στηρίξουν τους συμμαθητές των κοριτσιών που αφήνουν λευκά λουλούδια στο θρανίο της 17χρονης, που έχασε τη ζωή της.
«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο», λέει καθηγητής τους μιλώντας στο MEGA.
Ο καθηγητής των κοριτσιών, συγκλονισμένος και ο ίδιος από την τραγική απώλεια και την μεγάλη μάχη που δίνει η δεύτερη μαθήτρια του, λέει πως τίποτα δεν προϊδέαζε το τι θα επακολουθήσει. Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες που όλοι στο σχολείο λάτρευαν.
«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας».
Αναφερόμενος στην κοπέλα που κατέληξε, είπε: «Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες».
Στο ερώτημα αν υπήρχε κάποιο σημάδι, αν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στην συμπεριφορά τους ο εκπαιδευτικός θα απαντήσει:
«Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχτές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία», είπε αρχικά και πρόσθεσε:
«Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου».
Σημειώνεται ότι ο δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος, μετά το τραγικό περιστατικό.
«Πολύ καλά παιδιά, μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί»
«Δεν έχω τίποτα, θα είχαμε επέμβει ακαριαία»
Τριήμερο πένθος κήρυξε ο δήμος Ηλιούπολης
«Ο δήμαρχος κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας», είπε.
Κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους:
- Οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτίρια του Δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες.
- Αναβάλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.
- Οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή.
