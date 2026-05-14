Όλο το ταξίδι του Ακύλα πριν ανέβει στη σκηνή της Βιέννης: Θα προβληθεί ταινία με την πορεία του στη Eurovision
Το μουσικό ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie» θα μεταδοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου πριν από τον μεγάλο τελικό
To «Ferto Promo Tour – The Movie» παρουσιάζει το ταξίδι του Ακύλα μέχρι να ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026.
Από το Βελιγράδι μέχρι το Ελσίνκι και από τις Βρυξέλλες μέχρι τη Λευκωσία, ο καλλιτέχνης διέσχισε την Ευρώπη λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού στη Βιέννη, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.
Το μουσικό ντοκιμαντέρ, που θα μεταδοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 20:00 από την ΕΡΤ1, λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό, μεταφέρει για πρώτη φορά ολόκληρη την πορεία του ευρωπαϊκού promo tour που προηγήθηκε της εμφάνισής του στη σκηνή της Eurovision, με την κάμερα να τον ακολουθεί παντού και να αποτυπώνει κάθε στιγμή.
Δείτε το τρέιλερ
Εκδηλώσεις με τους φαν, backstage στιγμές, συναυλίες, πάρτι, συνεντεύξεις και συναντήσεις με Έλληνες της διασποράς συνθέτουν ένα οδοιπορικό με πολλή μουσική και αστείρευτη διάθεση.
Κάμερα – σκηνοθεσία: Γιάννης Γεωργιουδάκης
Κείμενα – εκφώνηση: Γιώργος Φραντζεσκάκης
