Εύη Δρούτσα για το «καραγκιοζάκος» στον Ακύλα: Ήταν λάθος, λέω να γράψω ένα τραγούδι για τη ζωή του
Ας δούμε την προσπάθεια που έχει κάνει ο Ακύλας και μετά να μιλάμε γιατί στην Ελλάδα είμαστε και γύφτοι κατά βάθος, πρόσθεσε η στιχουργός
Για τον χαρακτηρισμό «καραγκιοζάκος» που είχε αποδώσει στον Ακύλα απάντησε η Εύη Δρούτσα, επισημαίνοντας πως ήταν λάθος. Παράλληλα ανέφερε πως σκέφτεται να γράψει τραγούδι για τη ζωή του τραγουδιστή που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη φετινή Eurovision με το Ferto.
Η στιχουργός μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 14 Μαΐου και ανέφερε αρχικά πως ενθουσιάστηκε με τον 27χρονο: «Τρελάθηκα με τον Ακύλα. Είναι ένα παιδί που δεν κουράζεται. Ξέρετε τι κουραστικό είναι αυτό που κάνει; Συν το άγχος που έχει μέσα του. Κι αυτή η τρεχάλα από το ένα στο άλλο, όταν εμείς δεν μπορούμε να τρέξουμε απέναντι... Τώρα άρχισαν να λένε ότι είναι δεύτερος. Δεν με αφορά αυτό, με αφορά ότι ο Ακύλας έχει κερδίσει, είναι πρώτος. Αφού λέω θα γράψω ένα τραγούδι για τη ζωή του Ακύλα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το παιδί, από το τίποτα, να έχει κάνει τόσα πράγματα. Γι' αυτόν είναι δώρο Θεού», είπε.
Στη συνέχεια απάντησε για το «καραγκιοζάκος» που είχε πει: «Για εμένα ήταν λάθος. Όταν είχε βγει να προκριθεί δεν ξέραμε τη φωνή του. Οπότε έτσι που βγήκε, σου λέει ο άλλος “Καραγκιόζης είναι; Τραγουδιστής είναι;”. Αυτό για εμένα ήταν το λάθος. Αν από τότε είχαμε ακούσει τη φωνή του, θα είχαμε κοκαλώσει όλοι. Εκτός του ότι θα είναι ψηλά, για την Ελλάδα είναι πρώτος. Ευτυχώς έχει τον φίλο μου τον Άγιο Φωκά. Είναι εκπληκτικός. Αυτά όλα που έκανε, δεν θα τα σκεφτόταν άλλο μυαλό. Εγώ που είπα “μήπως πουν ότι είναι καραγκιοζάκος”, γιατί δεν είχαμε ακούσει τίποτα. Τώρα τι καραγκιοζάκος; Αυτός θέλει να γράψεις τραγούδι για τη ζωή του», τόνισε.
Η Εύη Δρούτσα σχολίασε και το γεγονός πως υπήρξε σύγκριση του Ακύλα με την Έλενα Παπαρίζου λόγω της λύρας: «Κακώς σχολιάστηκε. Η λύρα είναι ελληνική, κρητική. Όταν βάζουμε από την πατρίδα μας ένα μουσικό όργανο, τι μας νοιάζει. Ας δούμε την προσπάθεια που έχει κάνει ο Ακύλας και μετά να μιλάμε γιατί στην Ελλάδα είμαστε και γύφτοι κατά βάθος. Λέμε ότι κάτι δεν είναι καλό, αλλά αν το κάναμε εμείς θα λέγαμε "τι λες καλές". Άσε με μην με συγχύζεις τώρα», σημείωσε.
Όσο για το κομμάτι του τραγουδιστή και τον στίχο, που έχει αναφορές στη μητέρα του, η Εύη Δρούτσα είχε σχολιάσει: «Είδα έναν πολύ καλό τελικό με λάθος ακουστική. Χαίρομαι, γιατί έχει γράψει το κομμάτι για τη μαμά του και ήταν πολύ συγκινημένη» και συμπλήρωνε: «Τη φωνή του Ακύλα δεν την έχουμε ακούσει. Θα πάει εκεί, μετά τι θα λέει; Πάρτο, πάρτο, πάρτο; Τι θα πει μετά; Άντε να τον πάρει ένα μαγαζί να λέει αυτό, πόσο να τον κρατήσει και τον ακούει ο κόσμος;».
«Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το ντύσιμο, θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος»Η στιχουργός είχε κάνει δηλώσεις στο «Πρωινό» όταν ο Ακύλας βγήκε νικητής στο Sing for Greece και ανακοινώθηκε πως θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, όπου ανέφερε ότι θα έπρεπε να βρει ένα διαφορετικό look για την εμφάνισή του στον τελικό, καθώς αν κρατούσε το ύφος που είχε, κατά τη γνώμη της θα παρεξηγούνταν: «Αυτός πρέπει να ανοίξει ένα δικό του στέκι, να κάνει αυτά που θέλει και να έχει και δύο, γιατί δεν ξέρω αν τραγουδάει. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το κόνσεπτ. Να βρει ένα άλλο ντύσιμο, γιατί θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος. Δεν είναι καραγκιοζάκος το παιδί. Διάλεξε αυτό, αλλά αυτό δεν είναι ακραίο, δεν στηρίζεται ένα τραγούδι από τέτοιο ντύσιμο. Όσοι τον ψήφισαν, ίσως θεώρησαν ότι είναι κάτι εκτός όλων των άλλων, γιατί τραγούδι δεν ήταν», είχε πει.
