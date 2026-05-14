Πέτρος Γαϊτάνος για Eurovision: Yπήρχαν δαιμονικές παρουσίες, ταλαίπωρα παιδιά, μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες
GALA
Πέτρος Γαϊτάνος Eurovision Eurovision 2026

Πέτρος Γαϊτάνος για Eurovision: Yπήρχαν δαιμονικές παρουσίες, ταλαίπωρα παιδιά, μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες

Τόση τσιρίδα, τα κακόμοιρα αυτά τα παιδιά νομίζουν ότι όσο φωνάζουν τόσο πιο σπουδαία θα τα πουν, δήλωσε ο τραγουδιστής

Πέτρος Γαϊτάνος για Eurovision: Yπήρχαν δαιμονικές παρουσίες, ταλαίπωρα παιδιά, μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες
Ιωάννα Μαρίνου
23 ΣΧΟΛΙΑ
Εικόνες και παρουσίες που είδε στον Α’ ημιτελικό της Eurovision 2026 έκρινε ο Πέτρος Γαϊτάνος, κάνοντας λόγο για «δαιμονικές παρουσίες», «ταλαίπωρα παιδιά» και «μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες».

Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου, σχολιάζοντας τις χώρες που παρουσίασαν το κομμάτι τους στη σκηνή της Βιέννης, στον Α' ημιτελικό, το βράδυ της Τρίτης.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος ανέφερε πως παρακολούθησε ένα μέρος του προγράμματος και σημείωσε πως, παρότι υπήρχαν ορισμένα κομμάτια και σκηνικές παρουσίες που ξεχώρισε, αρκετές συμμετοχές του προκάλεσαν αρνητική εντύπωση λόγω της αισθητικής και του τρόπου παρουσίασής τους στη σκηνή.

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Παρακολούθησα ένα μέρος του Α' ημιτελικού και είχε καλά και κακά στοιχεία. Υπήρχαν κάποια, ένα-δυο πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες παρουσίες. Δυστυχώς υπήρχαν και δαιμονικές παρουσίες, και αναίσχυντες, και πρόστυχες. Ταλαίπωρα παιδιά που βγαίνουν εκεί, ενώ δεν πρέπει να βγαίνουν έτσι. Μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες, με αναίσχυντες κινήσεις, με τσιρίδες επίσης. Τόση τσιρίδα, τα κακόμοιρα αυτά τα παιδιά, νομίζουν ότι όσο φωνάζουν τόσο πιο σπουδαίους θα τους πουν».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
23 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης