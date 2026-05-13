Η Κωνσταντοπούλου χρησιμοποίησε την τραγωδία στην Ηλιούπολη για να κάνει αντιπολίτευση στη ΝΔ: Αυτοί έπεισαν τα κορίτσια ότι δεν έχουν μέλλον
Ως επιχείρημα κατά της κυβέρνησης και των απόντων βουλευτών της χρησιμοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την τραγωδία με τις δύο 17χρονες και έκανε λόγο για «δολοφονική κρατική μηχανή»
Ως επιχείρημα κατά της κυβέρνησης και των απόντων βουλευτών της χρησιμοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την τραγωδία με τις δύο 17χρονες που πήδηξαν από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη.
Σε τοποθέτησή της από το βήμα της Βουλής που ξεπερνά τα όρια του πολιτικού λόγου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέρριψε ευθύνες στους απόντες βουλευτές της ΝΔ, λέγοντας ότι χρέος είναι «να μην οδηγηθεί άλλο παιδί όπως χθες τα κορίτσια στην Ηλιούπολη σε μια τόσο τραγική πράξη».
Η Ζωή Κωνσταντοπούλο έκανε λόγο για «δολοφονική κρατική μηχανή» προσθέτοντας πως «ίμαστε εδώ για να νικήσει η ζωή».
«Ποιοι είναι αυτοί που έπεισαν αυτά τα κορίτσια ότι δεν έχουν μέλλον; Μα αυτοί εδώ όλοι που απουσιάζουν», ανέφερε, αποδίδοντας επί της ουσίας ευθύνες στους μη παρόντες βουλευτές της ΝΔ για την τραγωδία.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου συνέχισε την επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού: «Η βουλή νομοθετεί κενή. Η κυβέρνηση απουσιάζει, ο πρωθυπουργός είναι απών αλλά κουνάει το δάχτυλο στους βουλευτές, να έρθουν στη βουλή (…) την ώρα που ο ίδιος δεν δίνει το παράδειγμα, ενώ είναι ο πιο απών πρωθυπουργός όλων των εποχών. Μιλάμε για τον πρωθυπουργό φάντασμα, τον αόρατο πρωθυπουργό, που ήρθε να μιλήσει στις 16 Απριλίου και μας φαίνεται ότι εντάξει, ήρθε και πρόσφατα».
Μάλιστα, χαρακτήρισε ρέμπελη την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. «Ένας έμεινε, και τι ένας; Ήρθε και δεύτερος, ελάτε κύριε Πέτσα, μπορεί να βγει και βραβείο», πρόσθεσε με ειρωνεία.
