Σύμβουλος απεξάρτησης που προμήθευε με κεταμίνη τον Μάθιου Πέρι καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλακή

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε ο Έρικ Φλέμινγκ, σύμβουλος απεξάρτησης που παραδέχθηκε ότι προμήθευσε τις δόσεις κεταμίνης οι οποίες συνδέθηκαν με τον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι , του αγαπημένου πρωταγωνιστή της σειράς «Friends».Ο 56χρονος Φλέμινγκ είχε δηλώσει ένοχος το 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή κεταμίνης και για διανομή της ουσίας που οδήγησε σε θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη, αφού, σύμφωνα με τις αρχές, συνέδεσε τον Πέρι με τη διακινητή ναρκωτικών Τζάσβιν Σάνγκα.Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η Σάνγκα ήταν γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης» εξαιτίας του πολυτελούς τρόπου ζωής της και των συχνών ταξιδιών της. Τον περασμένο μήνα καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης.Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Φλέμινγκ βοήθησε στη διανομή 51 φιαλιδίων κεταμίνης προς τον Μάθιου Πέρι τον Οκτώβριο του 2023, συμπεριλαμβανομένης και της δόσης που προκάλεσε τον θάνατό του.Κατά την ακροαματική διαδικασία σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες, ο Φλέμινγκ δήλωσε στη δικαστή Σέριλιν Πις Γκάρνετ: «Είναι πραγματικά ένας εφιάλτης από τον οποίο δεν μπορώ να ξυπνήσω. Με στοιχειώνουν τα λάθη που έκανα».Λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής του, είχε αποστείλει επιστολή στο δικαστήριο, στην οποία περιέγραφε τη δική του μάχη με τον εθισμό και ανέφερε ότι αισθάνθηκε «συντετριμμένος από θλίψη και ντροπή» όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του ηθοποιού.«Ήξερα τι είχα κάνει και καταλάβαινα πόσο πόνο θα προκαλούσε ο θάνατός του στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν», έγραψε. «Στην οικογένεια του Ματ ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για την αδικαιολόγητη συμπεριφορά μου σε αυτή την υπόθεση.»Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις εγκληματικές πράξεις μου. Ελπίζω η ποινή μου να προσφέρει ένα μέτρο δικαιοσύνης και γαλήνης σε όλους όσοι αγαπούσαν τον Ματ».Ο Μάθιου Πέρι πέθανε σε ηλικία 54 ετών στις 28 Οκτωβρίου 2023, όταν βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες, έπειτα από τυχαία υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ο ηθοποιός αντιμετώπιζε επί χρόνια προβλήματα εξάρτησης από ουσίες, με περιόδους υποτροπών και αποχής.Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός του προκλήθηκε από τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, η οποία χρησιμοποιείται και ως χειρουργικό αναισθητικό, ενώ ο πνιγμός καταγράφηκε ως δευτερογενής αιτία θανάτου.Στην επιστολή του προς το δικαστήριο, ο Φλέμινγκ ανέφερε ότι είχε πιστοποιηθεί ως σύμβουλος απεξάρτησης έπειτα από χρόνια συνομιλιών με εξαρτημένα άτομα σχετικά με τη δική του πορεία αποκατάστασης. Είπε ακόμη ότι είχε γνωρίσει τον Πέρι μερικές φορές και γνώριζε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, αλλά τον Οκτώβριο του 2023 βρισκόταν και ο ίδιος «στη μέση μιας υποτροπής» και ήταν «απεγνωσμένος» για χρήματα.«Προμήθευσα κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι επειδή ήθελα τα χρήματα και επειδή πίστευα ότι βοηθούσα έναν φίλο», έγραψε. «Ποτέ δεν φαντάστηκα το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα».

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο Φλέμινγκ αποκάλυψε στους ερευνητές τη συμμετοχή της Σάνγκα την ίδια ημέρα που τον εντόπισαν στο σπίτι της αδελφής του, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του ηθοποιού.



«Την παρέδωσαν στο πιάτο» Ο συνήγορός του, Ρόμπερτ Ντάγκντεϊλ, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του «παρέδωσε τη “Βασίλισσα της Κεταμίνης” στο πιάτο».



«Δεν είχαν ιδέα ποια ήταν μέχρι εκείνη την ημέρα», υποστήριξε.



Η υπεράσπιση είχε ζητήσει ποινή τριών μηνών σε ομοσπονδιακή φυλακή και τρία χρόνια επιτήρησης υπό όρους.



Ο Φλέμινγκ, ο οποίος παρέμενε ελεύθερος με εγγύηση περίπου δύο χρόνια, έλαβε εντολή να παραδοθεί στις αρχές μέσα στις επόμενες 45 ημέρες για να εκτίσει την ποινή του.



Ο Φλέμινγκ ήταν ο πρώτος από τους πέντε κατηγορούμενους που δήλωσαν ένοχοι για υποθέσεις που σχετίζονται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, τον Αύγουστο του 2024, πριν ακόμη ανακοινωθούν επίσημα οι συλλήψεις.



Είναι ο τέταρτος από τους πέντε κατηγορούμενους που καταδικάζεται, μετά τη Σάνγκα και τους γιατρούς Σαλβαδόρ Πλασένσια και Μαρκ Τσάβες.



Οι ποινές των υπόλοιπων εμπλεκόμενων Ο Πλασένσια καταδικάστηκε σε δυόμισι χρόνια φυλάκισης για παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον Πέρι τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ενώ ο Τσάβες τιμωρήθηκε με οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμού αφού παραδέχθηκε ότι πούλησε κεταμίνη στον Πλασένσια.



Ο Κένεθ Ιβαμάσα, προσωπικός βοηθός του ηθοποιού που διέμενε μαζί του, αναμένεται να καταδικαστεί τον Μάιο.



Ο Μάθιου Πέρι έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τη σειρά «Friends», όπου πρωταγωνιστούσε δίπλα στους Ντέιβιντ Σουίμερ, Λίζα Κούντροου, Κόρτνεϊ Κοξ, Τζένιφερ Άνιστον και Ματ ΛεΜπλάνκ.