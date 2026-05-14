Δεν πήγαιναν ούτε σχολείο τα παιδιά που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες σε σπίτι στο Περιστέρι, τι λέει η γιαγιά τους

Στο Παίδων τα 6 ανήλικα που ζούσαν με τους γονείς τους σε δώμα «χωματερή» - Οι γονείς καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως





Στο νοσοκομείο «Παίδων» εξακολουθούν να βρίσκονται τα έξι ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης (12/5) σε δώμα στο Περιστέρι , έπειτα από καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές Αρχές.Τα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους, μετά τις σοκαριστικές συνθήκες διαβίωσης που αντίκρισαν οι αστυνομικοί.Όπως έχει γίνει γνωστό, τα ανήλικα ζούσαν στο δώμα των 47 τετραγωνικών μέσα σε ακαθαρσίες και σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για φιλοξενία παιδιών, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη των γονιών τους, ηλικίας 37 και 33 ετών.Σε βάρος του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι επόμενες κινήσεις των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών για την προστασία των παιδιών Τελικά, όπως έγινε γνωστό σήμερα το μεσημέρι, οι γονείς καταδικάστηκαν από το αυτόφωρο δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.Σημειώνεται πως τους τελευταίους μήνες, στο Χαμόγελο του Παιδιού, είχαν φτάσει άλλες δύο καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν το συγκεκριμένο σπίτι ενώ είχαν γίνει και αναφορές στην Εισαγγελία Ανηλίκων.Μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 η γιαγιά των παιδιών υποστήριξε πως η οικογένεια βρισκόταν στο συγκεκριμένο σπίτι μόνο για λίγες ημέρες, ενώ υποστήριξε πως θα ζητήσει την επιμέλεια των ανήλικων εγγονιών της.«Το παιδί μου έκανε το ένα παιδί πίσω από το άλλο και τα έχει σαν τα μάτια της και πεθαίνει γι΄αυτά. Τους έκαναν μια καταγγελία πριν από χρόνια η οποία δεν ίσχυε. Τους πήγανε, τους πήραν τα παιδιά τους μέσα από την αγκαλιά τους για 25 ημέρες. Πεθάναμε από τον καημό μας, αρρωστήσα από τη στεναχώρια μου και τελικά τα έδωσαν πίσω. Τα παιδιά ούτε κακοποιούνται, ούτε τίποτα», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Είχε βρει σπίτι, είχε κάνει προσύμφωνο, ήταν να μπούνε μέσα σε δύο ημέρες, να πάει να κάνει το ρεύμα και το νερό στο όνομα του παιδιού μου για να μπούνε μέσα και να πάρουνε τα πράγματά τους που τα έχουν κλεισμένα σε κοντέινερ. Αυτό το σπίτι που έμεναν τώρα με τον γαμπρό μου πήγαν για λίγες ημέρες μέχρι να φύγει μια οικογένεια. Δεν είχε την οικονομική ευχέρεια τα παιδιά μου για να πάνε να μείνουν σε ξενοδοχείο και έμειναν στο σπίτι του πατέρα του που είχε ένα σπιτάκι πάνω στην ταράτσα. Τρώγανε κάτι σάντουιτς τα παιδιά και τέτοια και τα έπιασε η κοιλιά τους».



Στο ερώτημα γιατί τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο απάντησε: «Δεν πήγαιναν στο σχολείο τα παιδιά, γιατί αφού μέσα στα πράγματά τους που ήταν κλεισμένα, ήταν και τα βιβλία τους και τα τετράδιά τους. Ξαφνικά πήγαν και τους χτύπησαν την πόρτα, γιατί λέει έγινε καταγγελία […] ούτε τα βράνανε, ούτε τίποτα. Τα βρήκανε σε μια άσχημη στιγμή, όπως και τότε που είχε γίνει με το παιδί μου πάλι σε άσχημη στιγμή. Εμείς είμαστε μεγάλη οικογένεια. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να μας τα πάρουν. Εγώ ζήτησα επιμέλεια των παιδιών».