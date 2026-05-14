Άταμαν: Αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου μετά από ερώτηση για το Final Four

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τη Βαλένθια, ενώ νωρίτερα είχε εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία και τις βολές





Ο προπονητής του Παναθηναϊκός AKTOR Έργκιν Άταμαν , αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τη Βαλένθια , όταν δέχθηκε ερώτηση από Ισπανό δημοσιογράφο σχετικά με παλαιότερη δήλωσή του για πιθανή αποχώρηση από τον πάγκο της ομάδας σε περίπτωση μη πρόκρισης στο Final Four. Νωρίτερα, ο Τούρκος τεχνικός είχε σταθεί εκτενώς στη διαφορά των βολών ανάμεσα στις δύο ομάδες και στη διαχείριση του Κέντρικ Ναν από τη διαιτησία.Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Άταμαν κλήθηκε να σχολιάσει παλαιότερη δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία θα αποχωρούσε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού αν η ομάδα δεν κατάφερνε να προκριθεί στο Final Four.Η ερώτηση υποβλήθηκε από Ισπανό δημοσιογράφο, με τον Τούρκο τεχνικό να επιλέγει να μην απαντήσει.Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αρκέστηκε να πει «ευχαριστώ» και στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα Τύπου, διακόπτοντας τη συνέντευξη χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.Νωρίτερα, ο Άταμαν είχε εκφράσει έντονα παράπονα για τη διαφορά στις βολές ανάμεσα στις δύο ομάδες, συγκρίνοντας τα στατιστικά της αναμέτρησης.«Όταν κοίταξα ξανά τα στατιστικά είδα ότι, στα δίποντα και στα τρίποντα ήταν παρόμοια για εμάς και τη Βαλένθια. Βάλαμε 10 τρίποντα, η Βαλένθια εννέα. Η Βαλένθια έβαλε 16 δίποντα, εμείς βάλαμε 14. Αλλά ξανά στα φάουλ υπήρχε απίστευτη ανισορροπία. Σούταραν 29 βολές και εμείς μόλις οκτώ, όπως έγινε και στο τέταρτο παιχνίδι», ανέφερε αρχικά.Και συνέχισε: «Αυτό είναι όλο, δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο για αυτό. Αυτό είναι πολύ περίεργο, γιατί η Βαλένθια παίζει πολύ σκληρό μπάσκετ, παίζει πολύ επιθετική άμυνα και σουτάραμε μόνο οκτώ βολές, ενώ εκείνοι 19. Στο προηγούμενο παιχνίδι στο γήπεδό μας, η Βαλένθια σούταρε διπλάσιες βολές».Ο Άταμαν στάθηκε και στην αντιμετώπιση του Κέντρικ Ναν από τη διαιτησία κατά τη διάρκεια της σειράς.«Είναι το τρίτο παιχνίδι στη σειρά που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ της EuroLeague, ο Κέντρικ Ναν, δεν εκτέλεσε ούτε μία βολή. Τρίτο παιχνίδι στη σειρά. Στο τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ και απόψε στη Βαλένθια. Δεν είχε ούτε μία ευκαιρία να εκτελέσει βολή. Ο Ναν που είναι ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στη EuroLeague», δήλωσε.Για τα προσωπικά φάουλ του Ναν στη σειρά, ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε: «Όταν δεν παίρνεις τα φάουλ που γίνονται πάνω σου, ένας παίκτης σαν τον Κέντρικ Ναν ασφαλώς εκνευρίζεται. Δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό».

«Στους διαιτητές αρέσει αυτό το είδος μπάσκετ» Αναφερόμενος στην εξέλιξη της σειράς μετά το 0-2, ο Άταμαν υποστήριξε ότι τα περισσότερα παιχνίδια κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.



«Τα πρώτα δύο παιχνίδια κρίθηκαν στον πόντο. Η σειρά ήταν πολύ κλειστή εκτός από απόψε που η Βαλένθια πήρε μεγάλη διαφορά. Τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν πολύ κοντά», σημείωσε.



Κλείνοντας, σχολίασε τον τρόπο παιχνιδιού της ισπανικής ομάδας και τη στάση των διαιτητών: «Η Βαλένθια έπαιξε πολύ καλό και ομαδικό μπάσκετ. Έπαιξαν καλή άμυνα με δύναμη και πιστεύω πως στους διαιτητές αρέσει αυτό το είδος μπάσκετ».