Θέμης Αδαμαντίδης: «Είμαι ερωτευμένος το τελευταίο διάστημα» - Η αποκάλυψη μετά τον χωρισμό από τη Βαρβάρα Κίρκη
Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως κάτι υπάρχει στην προσωπική του ζωή
Στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου ο Θέμης Αδαμαντίδης, συμμετέχοντας στη μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Γρηγόρη Μπιθικώτση. Ο δημοφιλής τραγουδιστής ερμήνευσε μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες του «ερμηνευτή του λαού», ενώ έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Μάλιστα, μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας πως είναι ερωτευμένος.
Η τελευταία γνωστή σχέση του τραγουδιστή ήταν με τη Βαρβάρα Κίρκη, ο χωρισμός με την οποία είχε απασχολήσει έντονα τα media. Ωστόσο, ο Θέμης Αδαμαντίδης φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν και προχωρά στην προσωπική του ζωή. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο τραγουδιστής παραδέχτηκε: «Είμαι ερωτευμένος το τελευταίο διάστημα».
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην πίστη του, σημείωσε: «Τον κάνω τον Σταυρό μου, βέβαια, γιατί πιστεύω. Αισθάνομαι ότι με βοηθάει».
