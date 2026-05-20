Το ανατριχιαστικό βίντεο των δραστών που αιματοκύλησαν το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο: Άφησαν «μανιφέστο» μίσους 75 σελίδων με ναζιστικές αναφορές
Το ανατριχιαστικό βίντεο των δραστών που αιματοκύλησαν το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο: Άφησαν «μανιφέστο» μίσους 75 σελίδων με ναζιστικές αναφορές
Ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ δήλωνε αμετανόητος για όσα θα έκανε - Χίτλερ, νεοναζιστικά σύμβολα και ρητορική μίσους στο επίκεντρο των ερευνών για το μακελειό, όπου δύο έφηβοι άνοιξαν πυρ, σκότωσαν τρία άτομα και στη συνέχεια έβαλαν τέλος στη ζωή τους
Βίντεο από την ένοπλη επίθεση στο τζαμί του Σαν Ντιέγκο, καθώς και ένα πολυσέλιδο κείμενο γεμάτο νεοναζιστική και εξτρεμιστική ρητορική, εξετάζουν πλέον οι αμερικανικές αρχές, καθώς νέα στοιχεία φωτίζουν το ιδεολογικό υπόβαθρο των δύο δραστών που σκότωσαν τρία άτομα πριν βάλουν τέλος στη ζωή τους.
Σύμφωνα με το CNN, το υλικό που καταγράφηκε από τους ίδιους τους δράστες, δείχνει τους δύο νεαρούς να εισβάλλουν οπλισμένοι στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το μεγαλύτερο τζαμί της περιοχής, έχοντας πάνω τους σύμβολα που παραπέμπουν σε ναζιστική και «λευκής υπεροχής» ιδεολογία.
Στο ίδιο βίντεο φέρεται να αποτυπώνεται και η τελευταία τους διαδρομή, η οποία καταλήγει σε διπλή αυτοκτονία μέσα σε αυτοκίνητο, λίγα τετράγωνα μακριά από το σημείο της επίθεσης.
Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το FBI επιβεβαίωσε ότι οι δράστες είχαν στην κατοχή τους «μανιφέστο» μίσους που σχετίζεται με την υπόθεση, στο οποίο εξυμνούν τον Αδόλφο Χίτλερ.
Αναλυτικότερα, το 75σέλιδο κείμενο ήταν γεμάτο με ναζιστικά σύμβολα, ίδια με εκείνα που φορούσε ο Κλαρκ κατά τη διάρκεια του ανατριχιαστικού livestream της επίθεσης, όπως ο «Μαύρος Ήλιος», σύμβολο που συνδέεται με τον Χάινριχ Χίμλερ των SS, καθώς και αναφορές στην «Atomwaffen», νεοναζιστική εξτρεμιστική οργάνωση.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το «μανιφέστο» περιελάμβανε αναφορές στη θεωρία συνωμοσίας της «Μεγάλης Αντικατάστασης», εκφράσεις αντισημιτισμού και θαυμασμό για προηγούμενες ένοπλες επιθέσεις, μεταξύ αυτών και το μακελειό στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας το 2019.
Οι δύο νεαροί φέρονται επίσης να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μελέτησαν τον χώρο-στόχο χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες και το Google Street View, πριν πραγματοποιήσουν «επιτόπια αναγνώριση».
Σύμφωνα με το CNN, το υλικό που καταγράφηκε από τους ίδιους τους δράστες, δείχνει τους δύο νεαρούς να εισβάλλουν οπλισμένοι στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το μεγαλύτερο τζαμί της περιοχής, έχοντας πάνω τους σύμβολα που παραπέμπουν σε ναζιστική και «λευκής υπεροχής» ιδεολογία.
Στο ίδιο βίντεο φέρεται να αποτυπώνεται και η τελευταία τους διαδρομή, η οποία καταλήγει σε διπλή αυτοκτονία μέσα σε αυτοκίνητο, λίγα τετράγωνα μακριά από το σημείο της επίθεσης.
🚨🇺🇸BREAKING: Footage has surfaced from yesterday's San Diego mosque attack that was live-streamed by the two teenage gunmen.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 19, 2026
Police say the shooters were radicalized online, met online, and left a manifesto.pic.twitter.com/TimuHDOpGd https://t.co/WMbfFhDdoF
Το «μανιφέστο» των 75 σελίδωνΟι αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες ως τον 17χρονο Κέιν Κλαρκ και τον 18χρονο Κάλεμπ Βάσκες.
Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το FBI επιβεβαίωσε ότι οι δράστες είχαν στην κατοχή τους «μανιφέστο» μίσους που σχετίζεται με την υπόθεση, στο οποίο εξυμνούν τον Αδόλφο Χίτλερ.
Αναλυτικότερα, το 75σέλιδο κείμενο ήταν γεμάτο με ναζιστικά σύμβολα, ίδια με εκείνα που φορούσε ο Κλαρκ κατά τη διάρκεια του ανατριχιαστικού livestream της επίθεσης, όπως ο «Μαύρος Ήλιος», σύμβολο που συνδέεται με τον Χάινριχ Χίμλερ των SS, καθώς και αναφορές στην «Atomwaffen», νεοναζιστική εξτρεμιστική οργάνωση.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το «μανιφέστο» περιελάμβανε αναφορές στη θεωρία συνωμοσίας της «Μεγάλης Αντικατάστασης», εκφράσεις αντισημιτισμού και θαυμασμό για προηγούμενες ένοπλες επιθέσεις, μεταξύ αυτών και το μακελειό στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας το 2019.
Οι δύο νεαροί φέρονται επίσης να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μελέτησαν τον χώρο-στόχο χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες και το Google Street View, πριν πραγματοποιήσουν «επιτόπια αναγνώριση».
Στο πιο ανατριχιαστικό σημείο του μανιφέστου, ο 17χρονο Κλαρκ φέρεται να δηλώνει ότι δεν αισθανόταν καμία μεταμέλεια για όσα επρόκειτο να κάνει και ότι δεν είχε πρόθεση να επιζήσει της επίθεσης.
Ακόμη, διαδικτυακά προφίλ που συνδέονται με τον Κλαρκ περιείχαν ναζιστικά συνθήματα, καθώς και εικόνες του Χίτλερ και Γερμανών στρατιωτών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ανάμεσα στα τρία θύματα της επίθεσης ήταν ο φρουρός ασφαλείας του τεμένους, Αμίν Αμπντουλάχ, πατέρας οκτώ παιδιών, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της επίθεσης, αποτρέποντας ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.
Οι άλλοι δύο νεκροί ταυτοποιήθηκαν ως ο Νάντερ Αουάντ, ιδιοκτήτης παντοπωλείου στην περιοχή, και ο Μανσούρ Καζίχα.
Η στάση του Αμπντουλάχ χαρακτηρίστηκε από τις αρχές και μέλη της κοινότητας ως «ηρωική». Μετά τη δημοσιοποίηση της ιστορίας του, διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την οικογένειά του συγκέντρωσε σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο.
Ακόμη, διαδικτυακά προφίλ που συνδέονται με τον Κλαρκ περιείχαν ναζιστικά συνθήματα, καθώς και εικόνες του Χίτλερ και Γερμανών στρατιωτών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ανάμεσα στα τρία θύματα της επίθεσης ήταν ο φρουρός ασφαλείας του τεμένους, Αμίν Αμπντουλάχ, πατέρας οκτώ παιδιών, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της επίθεσης, αποτρέποντας ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.
Τα θύματα της επίθεσης
Οι άλλοι δύο νεκροί ταυτοποιήθηκαν ως ο Νάντερ Αουάντ, ιδιοκτήτης παντοπωλείου στην περιοχή, και ο Μανσούρ Καζίχα.
Η στάση του Αμπντουλάχ χαρακτηρίστηκε από τις αρχές και μέλη της κοινότητας ως «ηρωική». Μετά τη δημοσιοποίηση της ιστορίας του, διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την οικογένειά του συγκέντρωσε σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα