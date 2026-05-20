Ξεκινά τριήμερο με υψηλά πολιτικά θερμόμετρα στη Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές
Σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στην οποία δεν θα παρουσιαστεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου - Αύριο η συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Παρασκευή για εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές
Τα σημεία κορύφωσης αναμένεται να πιάσει για μια ακόμα φορά η χάβρα ακραίων αντιπαραθέσεων και η πλειοδοσία αντιπολιτευτικής ρητορικής το τριήμερο που ξεκινά στη Βουλή. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι σημερινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και αυτές που θα ακολουθήσουν Πέμπτη και Παρασκευή στην Ολομέλεια θα αναβιώσουν την σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.
Οι έντονες κοινοβουλευτικές εργασίες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης αισθάνονται ασφυκτική πίεση από τις προαναγγελίες νέων πολιτικών σχηματισμών από Τσίπρα και Καρυστιανού, γεγονός που τους οδηγεί να αυξάνουν υπέρμετρα τα ντεσιμπέλ της αντικυβερνητικής κριτικής.
Το σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων επικαλούνται τυπικά τις προβλέψεις του Κανονισμού της Βουλής σύμφωνα με τις οποίες η Θεσμών μπορεί να καλεί προς ακρόαση ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς για λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας αλλά και τον προϊστάμενο της ΕΥΠ για θέματα που αφορούν την δραστηριότητα της.
Είναι ωστόσο προφανές ότι η κλήση των συγκεκριμένων προσώπων σχετίζεται με την υπόθεση των υποκλοπών και την πρόσφατη απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην την ανασύρει από το αρχείο.
Υπό αυτό το πρίσμα ο εισαγγελεάς του ανωτάτου δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αναμένεται να μην ανταποκριθεί στην κλήση επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Τζαβέλλας θα αποστείλει επιστολή στην Επιτροπή της Βουλής, επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομολογία του Αρείου Πάγου «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου».
Στην επιστολή θα επικαλεστεί την συνταγματική διάταξη για την διάκριση των εξουσιών, αλλά και παλαιότερες αποφάσεις του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου και ειδικά μια του 2011, όταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν ο Ιωάννης Τέντες, σύμφωνα με την οποία «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας και Α.Π.». Υπενθυμίζεται ότι και η προκάτοχος του σημερινού εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είχε πράξει ανάλογα. Επίσης, αρνητική ήταν και η κλήση το 2024 της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό της έλεγχο, καθώς και κλήτευση της τότε αντιπροέδρου του Α.Π. και προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου Ελένης Φραγκάκη. Από την άλλη πλευρά η συνεδρίαση για την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά στις 9 το πρωί κεκλεισμένων των θυρών και των καμερών του τηλεοπτικού κυκλώματος της Βουλής καθώς οι εργασίες χαρακτηρίζονται απόρρητες.
Πέραν αυτού την προσεχή Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και της κοινής πρότασης ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά για διενέργεια προανακριτικής έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τα δύο κείμενα βασίζονται στο υλικό της δικογραφίας που διαβίβασε τον περασμένο Απρίλιο στην Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ζητούν να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ της Πέμπτης.
Οι δύο προτάσεις αναμένεται να λάβουν την στήριξη των βουλευτών της αντιπολίτευσης όχι όμως και της πλειοψηφίας που υποστηρίζει ότι από το περιεχόμενο του φακέλου κατά των δύο μελών της κυβέρνησης «δεν προκύπτουν καν αποχρώσες ενδείξεις εμπλοκής».
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για υποκλοπές. Δεν θα προσέλθει ο εισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΠιο αναλυτικά σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά από αιτήματα που κατέθεσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκειμένου τα μέλη της να ακροαστούν τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.
Την Πέμπτη οι προτάσεις προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Την Παρασκευή η εξεταστική για τις υποκλοπέςΤο «καυτό» τριήμερο θα κλείσει την Παρασκευή στην Ολομέλεια με την συζήτηση της πρότασης που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Υπενθυμίζεται πως το αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής στις μειοψηφίες να συγκροτούν με μειωμένη πλειοψηφία έως δύο εξεταστικές ανά περίοδο. Τυπικά αυτό σημαίνει ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να λάβει το πράσινο φως εφόσον λάβει 120 θετικές ψήφους ακόμα και αν τα κατά είναι περισσότερα. Ο συγκεκριμένος πήχης είναι σχεδόν βέβαιο ότι μπορεί να ξεπεραστεί καθώς το σύνολο της αντιπολίτευσης αναμένεται να ψηφίσει υπέρ της εξεταστικής.
Από την άλλη πλευρά το Μέγαρο Μαξίμου χαρακτηρίζει τις ενέργειες και την σχετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ επιπόλαιους θεσμικούς ακροβατισμούς που προσβάλουν την δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα στελέχη της πλειοψηφίας σημειώνουν ότι στο πρόσφατο παρελθόν έγινε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και δεν έχει νόημα να επαναληφθεί η διαδικασία την στιγμή που ο Άρειος Πάγος αναφέρει ότι δεν έχει προκύψει τίποτα νεότερο.
Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δια του κ. Μάκη Βορίδη που θα είναι εισηγητής για την συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία θα υποστηρίξει ότι η συγκρότηση της εξεταστικής όχι μόνο είναι αχρείαστη αλλά και επικίνδυνη καθώς το ΠΑΣΟΚ δεν στοχεύει στην αναζήτησή της αλήθειας αλλά στην εργαλειοποίηση ενός κρίσιμου τομέα για την εθνική ασφάλεια όπως είναι οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους. Την ίδια ώρα όμως κρατά κλειστά τα χαρτιά της αναφορικά με τα επιχειρήματα που θα επικαλεστεί ώστε να εμποδίσει ένα αίτημα για την έγκριση του οποίου απαιτούνται μόλις 120 θετικές ψήφοι.
Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι από το σχετικό δικαίωμα των μειοψηφιών εξαιρούνται υποθέσεις που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Εξεταστική επιτροπή για τα συγκεκριμένα ζητήματα συγκροτείται μόνο με την σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας (151). Πάντως από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν συνδέεται με κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν αυξημένες πλειοψηφίες και προειδοποιούν με σφοδρές αντιδράσεις ή ακόμα και με κατάθεση πρότασης μομφής σε περίπτωση που η πλειοψηφία εγείρει διαφορετική άποψη.
