Οι Ιρανοί παρουσιαστές πήραν τα Καλάσνικοφ: Ο ένας πυροβόλησε μέσα σε στούντιο και η άλλη ανακοίνωσε «είμαι έτοιμη να θυσιαστώ»
Με έναν απροσδόκητο και συνάμα ηχηρό τρόπο επέλεξε παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν να εκφράσει την πίστη του στην πατρίδα.

Ο Χοσέιν Χοσεΐνί, κατά τη διάρκεια εκπομπής στο κανάλι Ofogh, πήρε στα χέρια του ένα Καλάσνικοφ και πυροβόλησε μέσα στο τηλεοπτικό στούντιο!

Αρχικά ο Ιρανός παρουσιαστής «σημάδεψε» τη σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και στη συνέχεια πυροβόλησε προς την οροφή του στούντιο

Τα... πυρά εκτοξεύτηκαν την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να άρχισε να προσφέρει στους πολίτες εκπαίδευση για τα όπλα μέσω δημόσιων «περιπτέρων» και σεμιναρίων σε τζαμιά σε διάφορες πόλεις.

Iranian TV reporter fires gun at UAE flag during live broadcast


Σε άλλο κρατικό ιρανικό κανάλι, η παρουσιάστρια Μομπίνα Νασίρι εμφανίστηκε στον τηλεοπτικό αέρα κραδαίνοντας επίσης ένα καλάσνικοφ ενώ δήλωνε πίστη στο καθεστώς.

«Μου έστειλαν ένα όπλο από την πλατεία Βανάκ, ώστε κι εγώ, όπως όλοι εσείς, να μάθω πώς να το χρησιμοποιώ. Μέσω αυτής της μετάδοσης, ανακοινώνω ότι είμαι έτοιμη να θυσιάσω τη ζωή μου για τη χώρα μου» είπε η Νασίρι, με την ιρανική τηλεόραση φέρεται να περιγράφει τα πλάνα ως μέρος της «δημόσιας ετοιμότητας για την υπεράσπιση της χώρας», σύμφωνα με το Al Jazeera.

