Κάτια Δανδουλάκη: Θεατρική επιστροφή τον χειμώνα με τον «Βυσσινόκηπο» του Τσέχωφ
Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, τον «Βυσσινόκηπο» του Άντον Τσέχωφ επέλεξε να ανεβάσει η ανεβαίνει, τον ερχόμενο χειμώνα, στο θέατρό της, η Κάτια Δανδουλάκη.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Σοφίας Σπυράτου, με τη μουσική του Στέφανου Κορκολή και έναν δυνατό θίασο στον οποίο συμπράττουν μεταξύ άλλων ο Μελέτης Ηλίας, ο Λεωνίδας Κακούρης και η Κατιάνα Μπαλανίκα, το κύκνειο άσμα του σπουδαίου Ρώσου συγγραφέα επιστρέφει στη σκηνή.
Περισσότερο από κάθε άλλο έργο του Τσέχωφ ο «Βυσσινόκηπος» είναι εμπνευσμένος από τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες του καιρού του. Την πρώτη παράσταση του έργου, που δόθηκε το 1904, ακολούθησαν οι επαναστάσεις του 1905 και το 1917 που άλλαξαν την ιστορία της Ρωσίας και του κόσμου.

Ο Βυσσινόκηπος, ένα τεράστιο, πανέμορφο κτήμα γεμάτο δέντρα με άσπρα λουλούδια και μυθικές αναμνήσεις, άγονο ωστόσο και πνιγμένο στα χρέη, γίνεται το σύμβολο της τάξης των γαιοκτημόνων που ή τελματωμένη ζωή τους υποχωρεί μπροστά στην ορμητική άνθηση των νέων κοινωνικών τάξεων.

Στην παράσταση θα παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Χρήστος Πλαϊνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνσυ Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης και Αντώνης Καρναβάς.
