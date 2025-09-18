Ο Κόλιν Φάρελ και η Μάργκοτ Ρόμπι μίλησαν για τη γνωριμία τους - «Όλοι έλεγαν πόσο εξαιρετική είναι», είπε ο ηθοποιός
Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στην ταινία «A Big Bold Beautiful Journey»
Ότι γοητεύτηκε από την προσωπικότητα της Μάργκοτ Ρόμπι παραδέχτηκε δημόσια ο Κόλιν Φάρελ, κατά τη διάρκεια κοινής τους εμφάνισης στο Late Night with Seth Meyers, με αφορμή την προώθηση της νέας τους ταινίας A Big Bold Beautiful Journey. Ο Ιρλανδός ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τη συνάδελφό του μέχρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ωστόσο είχε ακούσει πολλά θετικά σχόλια για εκείνη.
«Ακούς διάφορα πράγματα με τα χρόνια, γιατί, όπως ξέρεις και εσύ, είναι μια αρκετά μικρή βιομηχανία», είπε στον παρουσιαστή και πρόσθεσε: «Έτσι, με τα χρόνια γνώρισα ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί με τη Μάργκοτ… και όλοι τους, άνδρες και γυναίκες, έλεγαν πόσο εξαιρετική ήταν».
Εκτός από το ότι είναι μια «απίστευτη ηθοποιός», όπως τόνισε, είχε μάθει πως ήταν «καλή», «διασκεδαστική» και «ομαδική παίκτρια». «Με εξιτάρει αυτό», είπε. Η Μάργκοτ Ρόμπι, κοκκινίζοντας, τον διέκοψε, προτού αστειευτεί πως του χρωστά «20 δολάρια αργότερα» για το κολακευτικό σχόλιό του. Ο 49χρονος Κόλιν Φάρελ συνέχισε να μιλά με θαυμασμό για εκείνη, λέγοντας ότι η μαγνητική της προσωπικότητα φάνηκε αμέσως από τη στιγμή που γνωρίστηκαν. «Ήταν πολύ εύκολο», σχολίασε για τη συνεργασία τους.
Από την πλευρά της, η πρωταγωνίστρια του Barbie υπογράμμισε ότι και η ίδια είχε ακούσει διθυραμβικά σχόλια για τον Κόλιν Φάρελ πριν συναντηθούν. «Όλοι λένε πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι, φυσικά, ξέρω ότι είναι ταλαντούχος και όλα αυτά», είπε. Η 35χρονη αποκάλυψε μάλιστα ότι δύο από τις στενότερες φίλες της εργάζονταν στο παρελθόν σε ταινία του Κόλιν Φάρελ και της είπαν: «Είναι ο πιο θεϊκός άνθρωπος στον πλανήτη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Colin Farrell reveals what he found a 'turn on' about working with married co-star Margot Robbie https://t.co/7mqsLjqlmK— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 17, 2025
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
