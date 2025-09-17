Η Μάργκοτ Ρόμπι εξήγησε γιατί δεν θέλει να υποδυθεί την Κάιλι Μινόγκ σε ενδεχόμενη ταινία για τη ζωή της





ενσαρκώνει την Κάιλι Μινόγκ σε ενδεχόμενη ταινία για τη ζωή της, έβαλε η Μάργκοτ Ρόμπι , εξηγώντας τους λόγους που δεν θα συμμετείχε σε ένα τέτοιο πρότζεκτ.

Τέλος στις φήμες που την ήθελαν να. Οι φήμες «φούντωσαν» όταν η Μινόγκ υπέγραψε πρόσφατα μια συμφωνία με το Netflix για ένα ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάσει άγνωστες πτυχές της ζωής της και πυροδότησε συζητήσεις ότι η διάσημη πλατφόρμα μπορεί τελικά να προχωρήσει σε μια φιλόδοξη ταινία μεγάλου μήκους.Όταν η Ρόμπι ρωτήθηκε σχετικά, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο «BBC Radio 2», φάνηκε έκπληκτη. «Σοβαρά; Δεν μου το είχε πει κανείς αυτό!», είπε, καθώς την ενημέρωσαν ότι η Κάιλι Μινόγκ την είχε προτείνει δημόσια. «Τιμή μου, αλλά δεν θα μπορούσα. Δεν τραγουδάω σαν την Κάιλι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν της αρέσει όταν ηθοποιοί υποδύονται χαρακτήρες καλλιτεχνών χωρίς να έχουν τις απαραίτητες φωνητικές ικανότητες.Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός στη συνέχεια μοιράστηκε λεπτομέρειες από την πρώτη τους συνάντηση. Οι δύο τους ήρθαν κοντά πίνοντας κοκτέιλ σε ένα πολύ γνωστό μαγαζί στο Λος Άντζελες, έπειτα από πρόσκληση της τραγουδίστριας. «Νόμιζα ότι θα ήταν για δουλειά ή για κάποια φιλανθρωπική εκδήλωση. Αλλά εκείνη απλά μου είπε:"Είσαι από την Αυστραλία, είμαι από την Αυστραλία, πρέπει να βγούμε"», θυμήθηκε η Ρόμπι.: Shutterstock