Η Μάργκοτ Ρόμπι εξήγησε γιατί δεν θέλει να υποδυθεί την Κάιλι Μινόγκ σε ενδεχόμενη ταινία για τη ζωή της
Η ηθοποιός είχε προταθεί από την ίδια την ποπ σταρ ως η ιδανική επιλογή για τον ρόλο, σε περίπτωση που η ζωή της γινόταν ταινία
Τέλος στις φήμες που την ήθελαν να ενσαρκώνει την Κάιλι Μινόγκ σε ενδεχόμενη ταινία για τη ζωή της, έβαλε η Μάργκοτ Ρόμπι, εξηγώντας τους λόγους που δεν θα συμμετείχε σε ένα τέτοιο πρότζεκτ.
Η διάσημη πρωταγωνίστρια της ταινίας «Barbie» είχε προταθεί από την ίδια την ποπ σταρ ως η ιδανική επιλογή για τον ρόλο, σε περίπτωση που η ζωή της γινόταν ταινία. Οι φήμες «φούντωσαν» όταν η Μινόγκ υπέγραψε πρόσφατα μια συμφωνία με το Netflix για ένα ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάσει άγνωστες πτυχές της ζωής της και πυροδότησε συζητήσεις ότι η διάσημη πλατφόρμα μπορεί τελικά να προχωρήσει σε μια φιλόδοξη ταινία μεγάλου μήκους.
Όταν η Ρόμπι ρωτήθηκε σχετικά, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο «BBC Radio 2», φάνηκε έκπληκτη. «Σοβαρά; Δεν μου το είχε πει κανείς αυτό!», είπε, καθώς την ενημέρωσαν ότι η Κάιλι Μινόγκ την είχε προτείνει δημόσια. «Τιμή μου, αλλά δεν θα μπορούσα. Δεν τραγουδάω σαν την Κάιλι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν της αρέσει όταν ηθοποιοί υποδύονται χαρακτήρες καλλιτεχνών χωρίς να έχουν τις απαραίτητες φωνητικές ικανότητες.
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή της
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός στη συνέχεια μοιράστηκε λεπτομέρειες από την πρώτη τους συνάντηση. Οι δύο τους ήρθαν κοντά πίνοντας κοκτέιλ σε ένα πολύ γνωστό μαγαζί στο Λος Άντζελες, έπειτα από πρόσκληση της τραγουδίστριας. «Νόμιζα ότι θα ήταν για δουλειά ή για κάποια φιλανθρωπική εκδήλωση. Αλλά εκείνη απλά μου είπε:"Είσαι από την Αυστραλία, είμαι από την Αυστραλία, πρέπει να βγούμε"», θυμήθηκε η Ρόμπι.
Margot Robbie finding out that Kylie Minogue would like her to play her in a hypothetical biopic.— Kylie.TWST | fan account (@KylieTWST) September 16, 2025
Reacting to the news, Margot said: "That is wild information. I am beyond honoured. Of course I could not do it. I can't sing. I can't sing like Kylie."pic.twitter.com/xxZ35Ao65f https://t.co/KMu4GdhflS
