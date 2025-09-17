Σκληρές κριτικές για το «A Big Bold Beautiful Journey» με τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Κόλιν Φάρελ - «Είναι ένα αφόρητο ρομαντικό παραμύθι»
Παρά τη χημεία του πρωταγωνιστικού διδύμου, οι κριτικοί δεν είχαν να πουν καλά λόγια για τη νέα ταινία του Κογκονάντα
Η πολυαναμενόμενη ταινία A Big Bold Beautiful Journey με τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Κόλιν Φάρελ δεν κατάφερε να πείσει τους κριτικούς, συγκεντρώνοντας απογοητευτικά ποσοστά στις πρώτες αξιολογήσεις. Το φιλμ, που κυκλοφορεί στις 19 Σεπτεμβρίου, αφηγείται την ιστορία δύο ξένων που γνωρίζονται σε έναν γάμο και παρασύρονται σε μια φανταστική διαδρομή μέσα από καθοριστικές στιγμές του παρελθόντος τους.
Στο Rotten Tomatoes σημείωσε 56% και στο Metacritic μόλις 39, με πολλούς να μιλούν για «αφόρητη ρομαντική φαντασία». Ο Ράιαν Λαταντζιό του Indiewire σχολίασε ότι η ταινία «αστόχησε τόσο ως ρομαντική ιστορία όσο και ως φαντασία» ενώ ο Γουίλιαμ Μπιμπιάνι του The Wrap σημείωσε: «Όταν βάζεις δύο τόσο χαρισματικούς ηθοποιούς, πρέπει να τους δώσεις και κάτι ουσιαστικό να παίξουν. Εδώ απλώς στέκονται μπροστά στην κάμερα προσπαθώντας να σώσουν το τίποτα».
Το Variety έκανε λόγο για «μεγάλο, τολμηρό, όμορφο… βαρετό ταξίδι», ενώ η Screendaily τόνισε ότι «παρά τη γοητευτική χημεία των πρωταγωνιστών, η ταινία προσπαθεί τόσο σκληρά να είναι χαριτωμένη, που καταλήγει σαν υπερβολικά γλυκό σιρόπι».
Δείτε το τρέιλερ
Το «A Big Bold Beautiful Journey» αποτελεί το πρώτο πρότζεκτ της Ρόμπι μετά την τεράστια επιτυχία της Barbie το 2023, που έσπασε ταμεία παγκοσμίως. Η ίδια πάντως δήλωσε ότι το σενάριο την κέρδισε αμέσως: «Ήταν μαγικό και πρωτότυπο, και ήθελα να κάνω μια ιστορία αγάπης. Φυσικά, ήθελα να τη μοιραστώ με τον Κόλιν». Ο Φάρελ από την πλευρά του την αποθέωσε, λέγοντας ότι «ήταν όνειρο να δουλεύω μαζί της από την αρχή μέχρι το τέλος».
Την ταινία σκηνοθετεί ο Κογκονάντα, γνωστός για το Columbus και το After Yang, ενώ η επόμενη δουλειά της Ρόμπι θα είναι η προσαρμογή του Wuthering Heights της Έμεραλντ Φένελ, που αναμένεται τον Φεβρουάριο.
