Γεράσιμος Μιχελής: «Μια βδομάδα πριν πεθάνει τον επισκέφτηκα, είχε αδυνατίσει πολύ», είπε ο πνευματικός του
Γεράσιμος Μιχελής: «Μια βδομάδα πριν πεθάνει τον επισκέφτηκα, είχε αδυνατίσει πολύ», είπε ο πνευματικός του
Του είχα χτυπήσει την πλάτη και ένιωθα ότι χτύπαγα τα κόκκαλα, έναν σκελετό, πρόσθεσε ο πατέρας Αλέξανδρος
Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Γεράσιμου Μιχελή, που έφυγε από τη ζωή το φετινό καλοκαίρι, νικημένος από τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS), ο πνευματικός του, πατέρας Αλέξανδρος, μίλησε για τις τελευταίες του στιγμές. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη μεγάλη πίκρα που είχε ο ηθοποιός από τον χώρο του θεάματος και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.
Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο ίδιος εξήγησε πόσο είχε επηρεάσει τον Γεράσιμο Μιχελή το γεγονός ότι δεν ήταν ενεργός στην υποκριτική. «Είχε μία πίκρα μέσα του που δεν μπορούσε να δουλέψει ξανά είτε δεν τον φώναζαν όταν ακόμη μπορούσε να αποδώσει και αυτό τον πίκραινε πάντα. Είχε πάντα μία ελπίδα. Είχε φτιαχτεί ένα ταμείο για τη βοήθεια του Γεράσιμου», είπε.
Δείτε το βίντεο
Αναφορικά με την τελευταία φορά που τον είδε πριν τον θάνατό του, ο πατέρας Αλέξανδρος εξήγησε ότι τον επισκέφτηκε περίπου μία εβδομάδα πριν φύγει από τη ζωή. «Μια εβδομάδα πριν πεθάνει είχα πάει σπίτι του και του είχα χτυπήσει την πλάτη και ένιωθα ότι χτύπαγα τα κόκκαλα, έναν σκελετό, τόσο πολύ είχε αδυνατίσει», δήλωσε.
Τέλος, σχολίασε τις αρνητικές κριτικές που δέχτηκε η φωτογραφία από το reunion των ηθοποιών του «Παρά Πέντε», λόγω του θανάτου του Γεράσιμου Μιχελή. «Δεν καταλαβαίνω γιατί σχολιάστηκε αρνητικά», είπε κλείνοντας.
Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο ίδιος εξήγησε πόσο είχε επηρεάσει τον Γεράσιμο Μιχελή το γεγονός ότι δεν ήταν ενεργός στην υποκριτική. «Είχε μία πίκρα μέσα του που δεν μπορούσε να δουλέψει ξανά είτε δεν τον φώναζαν όταν ακόμη μπορούσε να αποδώσει και αυτό τον πίκραινε πάντα. Είχε πάντα μία ελπίδα. Είχε φτιαχτεί ένα ταμείο για τη βοήθεια του Γεράσιμου», είπε.
Δείτε το βίντεο
Αναφορικά με την τελευταία φορά που τον είδε πριν τον θάνατό του, ο πατέρας Αλέξανδρος εξήγησε ότι τον επισκέφτηκε περίπου μία εβδομάδα πριν φύγει από τη ζωή. «Μια εβδομάδα πριν πεθάνει είχα πάει σπίτι του και του είχα χτυπήσει την πλάτη και ένιωθα ότι χτύπαγα τα κόκκαλα, έναν σκελετό, τόσο πολύ είχε αδυνατίσει», δήλωσε.
Τέλος, σχολίασε τις αρνητικές κριτικές που δέχτηκε η φωτογραφία από το reunion των ηθοποιών του «Παρά Πέντε», λόγω του θανάτου του Γεράσιμου Μιχελή. «Δεν καταλαβαίνω γιατί σχολιάστηκε αρνητικά», είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πώς μία μητέρα στο Τέξας «έσωσε» τον 6χρονο γιο της που σταμάτησε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του
Champions League: Απίθανη πρεμιέρα με θέαμα και ανατροπές - Δείτε τα 23 γκολ της βραδιάς
Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πώς μία μητέρα στο Τέξας «έσωσε» τον 6χρονο γιο της που σταμάτησε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του
Champions League: Απίθανη πρεμιέρα με θέαμα και ανατροπές - Δείτε τα 23 γκολ της βραδιάς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα