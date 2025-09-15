Νεσχάν Μουλαζίμ: Πάλεψα για την εγκυμοσύνη τέσσερα χρόνια, ήταν κάτι που ήθελα πολύ
Νεσχάν Μουλαζίμ: Πάλεψα για την εγκυμοσύνη τέσσερα χρόνια, ήταν κάτι που ήθελα πολύ
Στην πρώτη εγκυμοσύνη είχαμε δίδυμα και τα έχασα, είχα χάσει εκεί την πίστη μου, ανέφερε το μοντέλο
Τις προσπάθειες που έκανε για να μείνει έγκυος περιέγραψε η Νεσχάν Μουλαζίμ, εξηγώντας πως πάλεψε τέσσερα χρόνια, προχωρώντας σε εξωσωματικές. Παρά τις αποτυχημένες προσπάθειες και την αποβολή που είχε, αλλά και την αρχική απογοήτευση, το μοντέλο, που περιμένει το πρώτο του παιδί με τον σύζυγό του, Στέλιο Πολογεώργη, δήλωσε πως δεν έχασε την ελπίδα ότι θα γίνει μητέρα.
Πιο αναλυτικά, η Νεσχάν Μουλαζίμ είπε στην εκπομπή «Happy Day», τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου: «Πάλεψα για την εγκυμοσύνη 4 χρόνια. Ήταν κάτι που ήθελα πολύ. Έκανα εξωσωματική. Μετά τα 40 δεν είναι εύκολο να μείνεις με εύκολο τρόπο. Στην πρώτη εγκυμοσύνη είχαμε δίδυμα και τα έχασα. Είχα χάσει εκεί την πίστη μου. Με πολλή ενθάρρυνση προσπάθησα ξανά. Αυτή τη φορά ένιωθα μέσα μου ότι ήρθε η ώρα. Βάλαμε ένα έμβρυο και λέω αν είναι να γίνει θα γίνει. Αισθάνθηκα ότι θα γίνει το είπα και στον σύζυγό μου. Όσες δυσκολίες και να είχα ποτέ δεν έχασα τη θετική μου πλευρά».
Δείτε το βίντεο
Πιο αναλυτικά, η Νεσχάν Μουλαζίμ είπε στην εκπομπή «Happy Day», τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου: «Πάλεψα για την εγκυμοσύνη 4 χρόνια. Ήταν κάτι που ήθελα πολύ. Έκανα εξωσωματική. Μετά τα 40 δεν είναι εύκολο να μείνεις με εύκολο τρόπο. Στην πρώτη εγκυμοσύνη είχαμε δίδυμα και τα έχασα. Είχα χάσει εκεί την πίστη μου. Με πολλή ενθάρρυνση προσπάθησα ξανά. Αυτή τη φορά ένιωθα μέσα μου ότι ήρθε η ώρα. Βάλαμε ένα έμβρυο και λέω αν είναι να γίνει θα γίνει. Αισθάνθηκα ότι θα γίνει το είπα και στον σύζυγό μου. Όσες δυσκολίες και να είχα ποτέ δεν έχασα τη θετική μου πλευρά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, περιέγραψε τον έντονο ψυχικό πόνο και την απογοήτευση που βίωσε μετά την αποβολή που είχε, θεωρώντας πως ίσως δεν είναι γραφτό να γίνει μητέρα. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Όταν έχασα τα μωράκια έλεγα “μάλλον δεν είναι τυχερό μου”, “μάλλον δεν είναι να γίνω μαμά”. Πολύ δύσκολα το ξεπέρασα. Αυτή είναι η τέταρτή μου προσπάθεια. Έκαναν δυο προσπάθειες που δεν κατέληξαν καθόλου… Ένιωσα απογοήτευση. Είναι ψυχοφθόρο γενικά. Ενέσεις, χάπια… θεωρείς ότι τα κάνεις ολόσωστα και η κατάληξη είναι… «όχι». Και τώρα δεν μπορούσα να το πιστέψω».
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα