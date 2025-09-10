Μαρία Ιωαννίδου για Φρέντυ Γερμανό: Ήταν πολύ άδικο που πέθανε τόσο νέος, ήταν μια τεράστια απώλεια
Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή τον Μάιο του 1999 σε ηλικία 64 ετών
Στην απώλεια του Φρέντυ Γερμανού αναφέρθηκε η Μαρία Ιωαννίδου, εκφράζοντας τη θλίψη της και χαρακτηρίζοντας «πολύ άδικο» το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών.
Ο δημοσιογράφος πέθανε τον Μάιο του 1999 με την ηθοποιό να εξηγεί πόσο δεμένοι ήταν καθ' όλη την κοινή τους πορεία. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι o Φρέντυ Γερμανός ήταν για εκείνη «πατέρας, σύντροφος και συγγενής». Μάλιστα, τόνισε ότι ήταν άδικο που έφυγε από τη ζωή, πριν καν κλείσει τα 65 του χρόνια και εξήγησε πόσο πολύ της στοίχισε ο θάνατός του.
Όπως είπε η Μαρία Ιωαννίδου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν»: «Ο Φρέντυ ήταν για μένα όλη μου η οικογένεια, ο πατέρας, ο σύντροφος, ο συγγενής μου, τα πάντα. Ήταν πολύ άδικο που πέθανε τόσο νέος, ούτε 65 χρονών δεν ήταν. Για μένα ήταν μια τεράστια απώλεια, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Η ζωή μου δεν ήταν εύκολη, αλλά πάλευα πολύ δυνατά με την τύχη και την κακοτυχία μου, προσπαθούσα να προχωρήσω παρά τα εμπόδια».
