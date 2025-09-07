Το μήνυμα του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη για τον Γιάννη Μπέζο: «Οι άνθρωποι ξεχνάμε να λέμε "ευχαριστώ" εκεί που πρέπει»
Ο ηθοποιός τίμησε τον συνάδελφό του μιλώντας για εκείνον με τα καλύτερα λόγια, κατά το τέλος της παράστασης
Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε για τον Γιάννη Μπέζο ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στο τέλος της παράστασης «Αινιγματικές παραλλαγές». Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στη σκηνή κατά την υπόκλιση και θέλησε να τιμήσει τον συνάδελφό του για την πορεία του στην υποκριτική.
Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης τον ευχαρίστησε μεταξύ άλλων, για την προσφορά του στην τέχνη και σημείωσε αρχικά: «Οι άνθρωποι στην πορεία μας ξεχνάμε να λέμε ένα ευχαριστώ εκεί που πρέπει, όταν πρέπει».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι ο Γιάννης Μπέζος του ανέφερε ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που κάνει καλοκαιρινή περιοδεία. «Επειδή ξεκινώντας αυτή την περιοδεία, ο φίλος μου και υπέροχος συνάδελφος, κύριος Γιάννης Μπέζος μου εκμυστηρεύτηκε ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά που κάνει καλοκαιρινή περιοδεία ή θα έρχεται ως επισκέπτης σε κάποια, ασυναίσθητα με έπιασε ένα άγχος, ένα σφίξιμο ότι δεν θα τον ξαναδώ, δεν θα τον ξαναδώ στη σκηνή, γιατί έτσι τον συνάντησα εγώ πρώτη φορά, λόγω της ηλικίας μου. Και κατάφερα και είχα την τύχη να τον συναντήσω σε αυτή την παράσταση. Οπότε, εύχομαι να μη συμβεί αυτό που μου είπε στην αρχή».
Τέλος, τόνισε πως θα ήθελε το κοινό να τον τιμήσει με ένα χειροκρότημα, τόσο για τη διαδρομή του σαν ηθοποιός, αλλά και σαν άνθρωπος. «Άκουσα ότι είχε έρθει 21 ετών σε μια συναυλία του κυρίου Θεοδωράκη ως παιδί να δει και σκέφτηκα όλη την πορεία και όλη τη διαδρομή του σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός, θα ήθελα να τον τιμήσω εγώ μαζί με εσάς με ένα υπέροχο, μεγάλο χειροκρότημα και να τον ευχαριστήσουμε», είπε κλείνοντας.
