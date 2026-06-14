69χρονη στην Πιερία εντοπίστηκε στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της, την έσωσαν ναυαγοσώστες

Μέσα στη θάλασσα κι ενώ κολυμπούσε αμέριμνη μια 69χρονη στους Νέους Πόρους Πιερίας έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της και επέπλεε στο νερό χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους οικείους της αλλά και από τους υπόλοιπους λουόμενους.
Για καλή της τύχη όμως έγινε αντιληπτή από τον ναυαγοσώστη που βρισκόταν στον πύργο επίβλεψης της ακτής και ο οποίος χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο βούτηξε στη θάλασσα και έβγαλε την 69χρονη στην ακτή.
«Αμέσως και χωρίς δεύτερη σκέψη ο ναυαγοσώστης Διονύσης Γκούτζας που την έβγαλε κι ένας ακόμα ναυαγοσώστης ο Γιώργος Λεπενιώτης έκαναν ΚΑΡΠΑ στη γυναίκα η οποία ευτυχώς συνήλθε μέσα σε 5-6 λεπτά. Στη συνέχεια της χορήγησαν οξυγόνο ενώ εν τω μεταξύ είχαν ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και το λιμεναρχείο για το συμβάν» περιέγραψε στο protothema.gr ο επόπτης των δυο ναυαγοσωστών, Άδωνις Κιουρτζίδης.
Η γυναίκα έχοντας τις αισθήσεις και επικοινωνώντας με τους ναυαγοσώστες αλλά και με οικεία της πρόσωπα που ήταν μαζί της στην παραλία τελικώς παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου και στη συνέχεια η 69χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης.