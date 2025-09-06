Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για Σάκη Μπουλά: Ευλογία να μπορείς να συνεργάζεσαι με τέτοιους ανθρώπους
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για Σάκη Μπουλά: Ευλογία να μπορείς να συνεργάζεσαι με τέτοιους ανθρώπους
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνεργασία τους, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον συνάδελφό του που έχει φύγει από τη ζωή
Για τον Σάκη Μπουλά μίλησε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, αναφέροντας πως «ήταν ευλογία να μπορεί να συνεργάζεται με έναν άνθρωπο σαν εκείνον». Ο ηθοποιός θυμήθηκε μία από τις φράσεις που του είχε πει ο συνάδελφός του, ενώ σχολίασε με τα καλύτερα λόγια τον χαρακτήρα του.
Καλεσμένος στην πρεμιέρα της νέας εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» βρέθηκαν ο Γιάννης Μπέζος και ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, με αφορμή την παράσταση «Αινιγματικές παραλλαγές». Οι δύο ηθοποιοί αναφέρθηκαν στη συνεργασία τους και στον τρόπο που «συλλειτουργούν» επί σκηνής, με τον Δαδακαρίδη να κάνει μια ιδιαίτερη μνεία στον αείμνηστο Σάκη Μπουλά.
Συνεχίζοντας, ο Δαδακαρίδης σημείωσε: «Αυτό ήταν ένα συν του χαρακτήρα. Ότι για να μπορείς να παρατηρήσεις μια σκέψη τόσο δομημένη και λειτουργική αλλά και να έχεις τη χαρά να είσαι παιδί μέσα σου… Κατάλαβα όταν τον γνώρισα και είπα: “Θεέ μου, τι ευλογία είναι που μπορείς να συνεργάζεσαι με τέτοιους ανθρώπους”».
«Είχα τη χαρά να έχω στη ζωή μου και έναν άλλον άνθρωπο, που δεν είναι πια μαζί μας… Αναφέρομαι στον Σάκη Μπουλά», είπε ο ηθοποιός, θυμίζοντας μια από τις φράσεις του καλλιτέχνη: «Από αυτό που βλέπεις υπάρχει κάτι πολύ πιο ευαίσθητο από πίσω. Να θυμάσαι ότι συνήθως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που είναι σε αυτό το φάσμα, έχουν μια σπουδαία ευαισθησία που την κρύβουν με έναν απίστευτο τρόπο αν την παρατηρήσεις».
