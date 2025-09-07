Κάτια Δανδουλάκη για την απώλεια του Μάριου Πλωρίτη: «Διαλύθηκα, έπαθα αυτόματα κατάθλιψη»
Χωρίς γέλιο δεν περνάω την ημέρα μου, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής της μίλησε η Κάτια Δανδουλάκη, αναφερόμενη στον θάνατο του συζύγου της, Μάριου Πλωρίτη, και τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη και την υπερκόπωση.
Μιλώντας στο podcast της Σοφίας Τσίπα, η ηθοποιός εξήγησε πως βυθίστηκε στη δουλειά για να αποφύγει τον πόνο. «Εκεί διαλύθηκα πραγματικά, εκεί έπαθα αυτόματα την κατάθλιψη και υπερκόπωση συγχρόνως», δήλωσε και πρόσθεσε: «Η υπερκόπωση δεν είναι αστείο πράγμα γιατί δεν μπορούσα να κουνηθώ, να πάω να κάνω δύο βήματα. Μετά ήρθε και η βαριά κατάθλιψη».
Στη συνέχεια, η Κάτια Δανδουλάκη τόνισε ότι αναζήτησε άμεσα βοήθεια από ψυχίατρο και μέσα από την αυτογνωσία κατάφερε σταδιακά να σταθεί ξανά στα πόδια της. «Δεν θέλω να είμαι έτσι γιατί είμαι ένας άνθρωπος βαθιά αισιόδοξος και βαθιά χαρούμενος. Χωρίς γέλιο δεν περνάω την ημέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι χρειάστηκαν τρία με τέσσερα χρόνια για να ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία.
Ο Μάριος Πλωρίτης έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2006, μετά από μακροχρόνιο αγώνα με σοβαρή ασθένεια. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για μία δεκαετία, από το 1996 έως τον θάνατό του.
