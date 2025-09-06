Τάνια Μπρεάζου: Είμαι πολύ ενοχική, το δουλεύω με ψυχοθεραπεία
Τάνια Μπρεάζου: Είμαι πολύ ενοχική, το δουλεύω με ψυχοθεραπεία
Όταν υπεραναλύουμε, νιώθω ότι κουράζουμε τον εαυτό μας, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για την προσωπικότητά της, την ανάγκη της για ηρεμία, αλλά και τον τρόπο που η ψυχοθεραπεία τη βοηθά να αντιμετωπίζει το βάρος της υπερανάλυσης και τα ενοχικά συναισθήματα μίλησε η Τάνια Μπρεάζου. Η νεαρή τραγουδίστρια αποκάλυψε πως «στα άτομα που νιώθει οικεία είναι η χαρά του παιδιού». Ωστόσο, υπάρχουν στιγμές που η υπερανάλυση και οι ενοχές την βαραίνουν, οπότε αυτό είναι κάτι που προσπαθεί να λύσει μέσω της θεραπείας, όπως είπε σε συνέντευξή της στο InStyle.
Αναφορικά με τον σύντροφό της και πώς αντιλαμβάνεται την προσωπικότητά της, είπε: «Ο Γιώργος (Αμούτζας) μπορεί να με δει μέσα στο σπίτι και να μου πει "είναι σαν να είμαι, με την καλή έννοια, μαζί με 200 προσωπικότητες. Δεν βαριέμαι ποτέ". Ζωντάνια».
Ωστόσο, προς τα έξω φαίνεται περισσότερο ήρεμη και χαμηλών τόνων. «Ίσως είναι η άμυνα μου», σχολίασε. Η ίδια παραδέχτηκε ότι αναζητά την ηρεμία στη ζωή της και ενδεχομένως όταν εκπέμπει αυτό το στοιχείο σε ανθρώπους που δεν γνωρίζει καλά, υποσυνείδητα στέλνει μήνυμα στον εαυτό της. «Είναι σαν να μου λέω "ηρέμησε λίγο γενικά στη ζωή σου. Μην υπεραναλύεις τα πράγματα, μην αγχώνεσαι για ασήμαντα πράγματα"», εξήγησε.
Σε ερώτηση αν τείνει να υπεραναλύει, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Πάρα πολύ. Και είμαι και πολύ ενοχική, που αυτό το δουλεύω με ψυχοθεραπεία». Η ίδια σημείωσε ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή έχει συνειδητοποιήσει πόσο περιττό ήταν όλο αυτό το βάρος. «Πολύ περιττό. Το αφήνω να φύγει πλέον. Όταν υπεραναλύουμε, νιώθω ότι κουράζουμε τον εαυτό μας», τόνισε κλείνοντας η Τάνια Μπρεάζου.
