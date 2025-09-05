Άριελ Κωνσταντινίδη: Τα γεγονότα με την Πισπιρίγκου ήταν καταλυτικά στο να αποφασίσω να αποκτήσω μόνη μου παιδί
Άριελ Κωνσταντινίδη: Τα γεγονότα με την Πισπιρίγκου ήταν καταλυτικά στο να αποφασίσω να αποκτήσω μόνη μου παιδί
Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί, με δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος
Για την απόφασή της να αποκτήσει μόνη της παιδί μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη, εξηγώντας πως οδηγήθηκε σε αυτή μετά την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου που κρίθηκε ένοχη για τους θανάτους των τριών παιδιών της. Η ηθοποιός που με τον πρώην σύζυγό της είχε ήδη αποκτήσει δίδυμα αγόρια έφερε στον κόσμο την κόρη της στα 54 της χρόνια, με δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος.
«Τα γεγονότα με το θέμα της Πάτρας και την Πισπιρίγκου ήταν καταλυτικά για να αποφασίσω να αποκτήσω μόνη μου παιδί. Με επηρέασε πάρα πολύ, ξεκάθαρα. Ήταν ένας μπαμπάς αμέτοχος, γίνονταν όλα αυτά στο σπίτι του με τα παιδιά του ήταν κοίτα πόσο με αγαπάει. Δεν έβλεπε τα παιδιά σε τι κατάσταση ήταν, ούτε τη γυναίκα του», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο Power Talk, σε παλαιότερη σχέση της, η ηθοποιός επισήμανε ότι είχε προβληματιστεί για το αν η επιθυμία του τότε συντρόφου της να αποκτήσουν παιδί πήγαζε από εγωισμό και την ανάγκη μόνιμου δεσμού. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε: «Ήθελα να καταλάβω αν μιλάει ο εγωισμός του συντρόφου μου, για το ότι θέλει να κάνουμε ένα παιδί μαζί. Έτσι λειτουργούμε όλοι, κακά τα ψέματα. Λειτουργούμε ερωτευμένοι «να κάνουμε και ένα παιδί μαζί», «να κάνουμε μια εταιρεία μαζί», «να κάνουμε κάτι για να μας ενώνει για πάντα». Σε μένα λοιπόν ήρθε το κεφάλι μου και η καρδιά μου ότι… όχι, θέλω έναν άνδρα για μένα και όχι να μας ενώνει ένα παιδί. Κατάλαβα ότι αυτό είχε να κάνει με το πως θα σε δεσμεύσω, με το πως θα σε ‘χω για πάντα. Όπως και εγώ μπορεί να ‘χα το σκεπτικό, «να πάρουμε έναν σκύλο μαζί» για να έχουμε κάτι να μας ενώνει».
Στη συνέχεια, η Άριελ Κωνσταντινίδη ξεκαθάρισε ότι για εκείνη η αγάπη διαχωρίζεται από τον δεσμό αίματος. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Θέλω να πω πως εγώ την αγάπη την ξεχωρίζω από το «είσαι αίμα μου». Στο συντροφικό θέλω τον άνδρα για μένα, όχι να έχουμε ένα παιδί. Θέλω να τον δένει μαζί μου η αγάπη και όχι να είναι μαζί μου για το παιδί, για την εταιρεία, για το ότι έχουμε κοινά συμφέροντα ή για οτιδήποτε. Για μένα. Και για τα παιδιά αλλά να είναι ο πατέρας που πραγματικά τα νοιάζεται, όχι να ‘ναι ένας μοχλός για να εκβιάζεις ή για τον εγωισμό σου για να είμαστε μαζί».
