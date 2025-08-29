Η Άριελ Κωνσταντινίδη ανέβασε φωτογραφίες από τον θηλασμό της κόρης της
Η ηθοποιός απέκτησε πριν από τρεις εβδομάδες το τρίτο της παιδί σε ηλικία 54 ετών
Τρεις εβδομάδες μετά τη γέννηση της κόρης της, η Άριελ Κωνσταντινίδη μοιράστηκε στο Instagram νέα στιγμιότυπά τους και συγκεκριμένα από τη στιγμή του θηλασμού της.
Η ηθοποιός απέκτησε σε ηλικία 54 ετών το τρίτο της παιδί στις 8 Αυγούστου και στη συνέχεια ο φίλος της και ηθοποιός Δημήτρης Γιώτης ανάρτησε στα social media το πρώτο στιγμιότυπό τους μέσα από το μαιευτήριο, με την ηθοποιό να κρατά αγκαλιά το νεογέννητο παιδί της.
Την Πέμπτη 28 Αυγούστου, η Άριελ Κωνσταντινίδη κοινοποίησε νέες εικόνες με την κόρη της, στέλνοντας ένα μήνυμα για τον θηλασμό. «Όταν μια γυναίκα εμπνέεται και δημιουργεί για όλες εμάς που θηλάζουμε. Ευχαριστούμε Μαρία. Ενωμένες, δημιουργικές, αλληλέγγυες. Είσαι άγγελος» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για την απόφασή της να αποκτήσει παιδί σε αυτή την ηλικία, χωρίς να βρίσκεται σε σχέση. Όπως είχε αποκαλύψει πρόσφατα η Άριελ Κωνσταντινίδη, προχώρησε μόνη της σε αυτή την κίνηση, μέσω δανεικού ωαρίου και δότη σπέρματος.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωινό», αναφέρθηκε στον ρόλο του πατέρα λέγοντας: «Ο ρόλος του μπαμπά είναι της μεγαλύτερης αγκαλιάς, της μεγαλύτερης προστασίας». Συγκινημένη, πρόσθεσε: «Νιώθω ωραία έτσι. Είναι ευχάριστο. Εξ’ αρχής είχα τόση συγκίνηση γι’ αυτόν τον άνθρωπο, που έγινε δωρητής σπέρματος, που δεν τον ξέρω, γιατί χάρη σε αυτόν υλοποιείται αυτό που ήθελα τόσο πολύ. Έκανα πολλή δουλειά στο να βγάλω όλα τα εμπόδια».
Για την επιλογή της να γίνει μητέρα στα 54 της με δανεικό ωάριο και σπέρμα δότη είχε μιλήσει και σε άλλη συνέντευξή της, αυτή τη φορά στο διαδικτυακό vidcast της Δάφνης Καραβοκύρη. «Έμεινα έγκυος με δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος. Δεν θα το διακινδύνευα σε τίποτα», είπε τονίζοντας πως: «Πρώτα από όλα εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να πάρω ορμόνες ή κάτι εκβιαστικά, για λόγους ευνόητους. Είναι πολύ προσωπικός δρόμος».
