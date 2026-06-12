Βάσεις 2026: Οι «κρυφές» σχολές με επαγγελματικές προοπτικές έως 13.500 μόρια
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Βάσεις 2026: Οι «κρυφές» σχολές με επαγγελματικές προοπτικές έως 13.500 μόρια

Η αντίστροφη μέτρηση για την συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων και την ανακοίνωση των βάσεων έχει ξεκινήσει

Βάσεις 2026: Οι «κρυφές» σχολές με επαγγελματικές προοπτικές έως 13.500 μόρια
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Μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών 2026, η προσοχή χιλιάδων υποψηφίων στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των βάσεων και στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, μια διαδικασία που σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται εξίσου σημαντική με τις ίδιες τις εξετάσεις.

Πέρα από τα παραδοσιακά και διαχρονικά δημοφιλή επαγγέλματα, όπως η Ιατρική και η Νομική, υπάρχουν και λιγότερο γνωστές αλλά ιδιαίτερα αξιόλογες επιλογές τμημάτων με σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές, τις οποίες παρουσίασε ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού Θανάσης Λελές μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ.

Σχολές έως 13.500 μόρια

Για τους υποψηφίους του 1ου Επιστημονικού Πεδίου με επιδόσεις έως 13.500 μόρια, ο κ. Λελές ανέδειξε μια σειρά από τμήματα με αξιόλογες επαγγελματικές προοπτικές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο Ηράκλειο, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στην Αθήνα, το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Ρόδο, η Φιλολογία στην Αθήνα, το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο, καθώς και το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Αργοστόλι, «το οποίο τα τελευταία χρόνια καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλή βάση εισαγωγής, κοντά στα 8.900 μόρια».


2ο πεδίο, θετικές επιστήμες

Για τους υποψηφίους των θετικών επιστημών που δεν συγκέντρωσαν πολύ υψηλές επιδόσεις ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού πρότεινε το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής στις Σέρρες, καθώς και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην Πάτρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα Ιωάννινα, το οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετική επιλογή», υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει σημαντικά επαγγελματικά δικαιώματα και δυνατότητες εξειδίκευσης. Όπως ανέφερε, ένας απόφοιτος μπορεί να ακολουθήσει κατεύθυνση αντίστοιχη με εκείνη του χημικού μηχανικού με εξειδίκευση στα υλικά, ενώ η βάση εισαγωγής του κινήθηκε κοντά στα 11.780 μόρια.

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«Αξιόλογες σχολές έως 14.500 μόρια»

Παράλληλα, ο κ. Λελές παρουσίασε επιλογές με βάσεις έως περίπου 14.500 μόρια, επισημαίνοντας το σύγχρονο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στο Αιγάλεω, με βάση εισαγωγής περίπου 14.100 μόρια.

Στις προτάσεις του συμπεριέλαβε ακόμη τη Φυσικοθεραπεία στη Σπάρτη, την Εργοθεραπεία στην Κομοτηνή και τη Λογοθεραπεία στην Πάτρα, σχολές που συνδέονται με επαγγέλματα υψηλής ζήτησης στον χώρο της υγείας.
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