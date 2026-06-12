Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους ανήλικους που έδιναν ναρκωτικά σε μαθητές: Θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές να κόβω €10.000 το μήνα

«Ανοίγει το πορτ-παγκάζ και έχει 10 τσάντες μέσα»



Μόνο 24 πάσες;

Μ1: 60 έχεις; Και είναι άλλα 135, 195.Μ2: Έχω κέρδος 45 ευρώΜ1: Εντάξει κομπλέ είναι, να σου πω, να σου δώσω άμα είναι ακούςΜ2: Μμμ.Μ1: Τώρα ο Λ. τελειώνει σκέψου. Άμα του δώσω και τα λεφτά του Λ., θα έχει ο Λ. 200 κάτι, 200 σκέψουΜ2: ΝαιΜ1: Να σου δώσω άμα είναι σήμερα, αύριο άμα είναι άλλα 90 ευρώ, αύριο άμα είναι, να στα έχω δώσει, να πας να πάρεις την πενηντάρα να μπορείτε να κάνετε και δουλειά μαλάκα γιατί εγώ σκέψου τώρα μέχρι τη Παρασκευή θα σου δώσω όλα τα λεφτάΜ2: Γιατί δεν παίρνουμε μια κατοστάρα τώρα που έχει φύγει ο Λ.;Μ1: Και οι τρεις;Μ2: Ναι.Μ1: Ήμουν με τη γκόμενα ρε, την πήγα εδώ στη στάση, αδερφέ ρε μπρο δεν έχω καθόλου μετρητό εγώ τώρα, καθόλου γάμησε τα και να κάνουμε και αυτό με τα ‘vape’ μπρο, να πάμε να πάρουμε τα 100 ‘vape’Μ2: ΝαιΜ1: Άκου μπρο, εγώ τώρα έχω μπει στο ‘low king mode’. Σου λέω θέλω 2 εβδομάδες μάξ και έρχομαι στο prime. Και θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο να κόβω 10 χιλιάρικα το μήνα, να ξέρεις, θα του γαμ... τη μάνα, μετά ορκίζομαι θα σας δίνω λεφτά και θα παίρνετε τις πενηντάρες. Δώρο θα στις παίρνω θα δείς, θα δεις μπρο. Θα δεις θα κάνω comeback το boss.Μ2: Μακάρι.Ενδεικτική είναι και μια συνομιλία μεταξύ ενός κατηγορούμενου και ενός αγνώστου που συζητούν για τις επιδόσεις του πολυτελούς BMW που διέθετε το κύκλωμα και την... ποιότητα του προϊόντος.Μ1: Άκου να δεις τι γίνεται. Πάμε εκεί με τον Γ. να πάρουμε και μπρο, έρχεται ο Α., ωραία; Μπαίνουμε μέσα στο i8Άγνωστος: Στο i8;Μ1: Ναι, γκάζωνε γάμα τα ο τυπάς αδερφέ, τώρα σου λέωΆγνωστος: Ναι το φαντάζομαι, ξέρεις αυτό μέχρι πόσα τελικιάζει μπρο;Μ1: Μπρο σου λέω πάει, πήγαινε τάπες ρε, είχαμε χεστεί πάνω μαςΆγνωστος: Αυτό τερματίζει 250 και, τι μου λεςΜ1: Μπρο οι πόρτες ξέρεις ότι ανοίγανε πάνω;Άγνωστος: Ναι μπρο, έχω μπει σε i-8, έχω ανεβάσει και φωτογραφίες με i-8Μ1: Ναι μπρο και μπαίνουμε εκεί τέλος πάντων μπλα μπλα μπλα. Πάμε σε ένα, μπρο πάμε σε κάτι αλάνες στη μέση του πουθενά και είναι ένα παρκαρισμένο BMW εκεί ρε.Άγνωστος: ΝαιΜ1: Και του λέει του Γ. πήγαινε πάρ’το. Που λέει ο Γ.; Δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα στο πορτ-παγκάζ του BMW ρε. Και μπρο ανοίγει το πορτ-παγκάζ και έχει 10 τσάντες αδερφέΆγνωστος: Τι είχε;Μ1: 10 τσάντες. Αδερφέ είχε πάρα πολλά. Και μπρο, παίρνει ξέρω γω ένα από κει, παίρνει την κατοστάρα και παίρνει 2. Πήρε 2 τσάντες για να δούμε ποιο προτιμάμε, κατάλαβεςΆγνωστος: ΜμμΜ1: Και μαλάκα είναι αυτό το ‘Cherry’ το οποίο δεν σου άρεσε το ‘Fake Cherry’ ρε μαλάκα....Μ1: Αυτό εδώ το μπιτς μπρο, δεν έχει ξαναυπάρξει στην Αθήνα τέτοιο, είναι πρώτη φορά που έρχεται.Άγνωστος: Το ‘Cherry’ το κατουρημένο;Μ1: Όχι ρε, δεν πήραμε αυτό ρε.Άγνωστος: Τι πήρατε;Μ1: Πήραμε το άλλο ρε. Ρε αν το σπάσεις στη μέση έχει κρυσταλλάκια αδερφέ μέσαΆγνωστος: Ρε μαλάκα αυτό κεταμίνη είναι, δεν είναι κρυσταλλάκιαΜ1: Όχι ρε έχει κρυσταλλάκια, πέφτουν τα κρυσταλλάκια, γυαλίζουν, πως να στο πω.Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια συνομιλία στην οποία ακούγονται δύο κατηγορούμενοι να μιλούν για «πάσες».Μ1: Έλα.Μ2: Έλα. Του Β. του βγήκανε…πόσες σου βγήκανε;Μ3: 24 πάσες.Μ1: Πώς γίνεται, ρε μαλάκα; Αφού είχαμε 50g εκεί μέσα.Μ2: Δεν ξέρω, bro.Μ1: Ρε μαλάκα, με καβλαντάς, ρε μαλάκα; Ήταν 50 εκεί μέσα. Με δουλεύεις τώρα;Μ2: Ρε αδερφέ, τί να σου πω, ρε bro; Εδώ τα χωρίσαμε μόλις και είμαστε, 24 οι πάσες ο Β. και από 23, άλλες…άλλες 10 εγώ.Μ1: Περίμενε, ρε. Χθες, δηλαδή, θες να μου πεις ότι από τη μία σακουλίτσα μας βγήκανε 32…Μ2: Κάτσε να σου μετρήσω όλες τις μπλε. Όλες τις μπλε να σου μετρήσω. Περίμενε.Μ1: Περίμενε…σε ρωτάω κάτι. Σε ρωτάω κάτι με την λογική σου.Μ2: Ναι…Μ1: Χθες μας βγήκανε 21 σε σένα και 32 σε μένα απ΄τη μία και σήμερα απ΄ την άλλη σου βγήκανε…ε…σου βγήκανε…24 στον Β. και 10 σε σένα. Δηλαδή 34. Ενώ χθες μας βγήκανε 55.Μ2: Ναι, μήπως είχε παραπάνω στη δικιά σας;Μ1: Όχι, bro. Το είδαμε. Ήταν ίδιες.