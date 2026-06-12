Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους ανήλικους που έδιναν ναρκωτικά σε μαθητές: Θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές να κόβω €10.000 το μήνα
Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους ανήλικους που έδιναν ναρκωτικά σε μαθητές: Θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές να κόβω €10.000 το μήνα
Για την υπόθεση συνελήφθησαν εννέα άτομα, ηλικίας 14, 15, 16, 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα δύο - Στις συνομιλίες που παρουσιάζει το protothema.gr, ακούγονται οι κατηγορούμενοι να μιλούν για αγοραπωλησίες ναρκωτικών τόσο με συνεργάτες τους, όσο και με πελάτες του κυκλώματος
Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών που αποτελούνταν κυρίως από ανήλικους και αποδομήθηκαν από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν εννέα άτομα, ηλικίας 14, 15, 16, 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα δύο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως αρχηγός της ομάδας είχε το προσωνύμιο «boss».
Στις συνομιλίες που «αλίευσαν» οι αστυνομικοί και παρουσιάζει το protothema.gr, ακούγονται οι κατηγορούμενοι να μιλούν για αγοραπωλησίες ναρκωτικών τόσο με συνεργάτες τους, όσο και με πελάτες του κυκλώματος.
Μ1: Θα σου δώσω ένα σαραντάευρω και να μου δώσεις το τάληρο και να σου χρωστάω 100. Θα στα δώσω, ακούς; Μέχρι αύριο μεθαύριο θα στα δώσω. Θα στα δώσω γιατί περιμένω άλλα 90 ευρώ τώρα.
Μ2: Εντάξει ρε.
Μ1: Να σας το δώσω να πάτε να πάρετε μια πενηντάρα γιατί του αλλουνού έχει ψιλοτελειώσει, έχουνε μείνει 2-3 ‘τζι’. Του πήρα το σου-κου 9 ‘τζι’ μαλάκα.
Μ2: Γάμ... τα.
Μ1: Κάτσαν και κάτι πάσες, ντάξει. Ρε μπρο αυτό, άκου, θα σου δώσω τα λεφτά. Πόσα λεφτά έχεις τώρα εσύ;
Μ2: 60
Για την υπόθεση συνελήφθησαν εννέα άτομα, ηλικίας 14, 15, 16, 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα δύο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως αρχηγός της ομάδας είχε το προσωνύμιο «boss».
Στις συνομιλίες που «αλίευσαν» οι αστυνομικοί και παρουσιάζει το protothema.gr, ακούγονται οι κατηγορούμενοι να μιλούν για αγοραπωλησίες ναρκωτικών τόσο με συνεργάτες τους, όσο και με πελάτες του κυκλώματος.
«Θα στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο»Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος μεταξύ δύο κατηγορουμένων στον οποίο ένας εξ’ αυτών αναφέρεται στα «επιχειρηματικά του σχέδια.
Μ1: Θα σου δώσω ένα σαραντάευρω και να μου δώσεις το τάληρο και να σου χρωστάω 100. Θα στα δώσω, ακούς; Μέχρι αύριο μεθαύριο θα στα δώσω. Θα στα δώσω γιατί περιμένω άλλα 90 ευρώ τώρα.
Μ2: Εντάξει ρε.
Μ1: Να σας το δώσω να πάτε να πάρετε μια πενηντάρα γιατί του αλλουνού έχει ψιλοτελειώσει, έχουνε μείνει 2-3 ‘τζι’. Του πήρα το σου-κου 9 ‘τζι’ μαλάκα.
Μ2: Γάμ... τα.
Μ1: Κάτσαν και κάτι πάσες, ντάξει. Ρε μπρο αυτό, άκου, θα σου δώσω τα λεφτά. Πόσα λεφτά έχεις τώρα εσύ;
Μ2: 60
Μ1: 60 έχεις; Και είναι άλλα 135, 195.
Μ2: Έχω κέρδος 45 ευρώ
Μ1: Εντάξει κομπλέ είναι, να σου πω, να σου δώσω άμα είναι ακούς
Μ2: Μμμ.
Μ1: Τώρα ο Λ. τελειώνει σκέψου. Άμα του δώσω και τα λεφτά του Λ., θα έχει ο Λ. 200 κάτι, 200 σκέψου
Μ2: Ναι
Μ1: Να σου δώσω άμα είναι σήμερα, αύριο άμα είναι άλλα 90 ευρώ, αύριο άμα είναι, να στα έχω δώσει, να πας να πάρεις την πενηντάρα να μπορείτε να κάνετε και δουλειά μαλάκα γιατί εγώ σκέψου τώρα μέχρι τη Παρασκευή θα σου δώσω όλα τα λεφτά
Μ2: Γιατί δεν παίρνουμε μια κατοστάρα τώρα που έχει φύγει ο Λ.;
Μ1: Και οι τρεις;
Μ2: Ναι.
Μ1: Ήμουν με τη γκόμενα ρε, την πήγα εδώ στη στάση, αδερφέ ρε μπρο δεν έχω καθόλου μετρητό εγώ τώρα, καθόλου γάμησε τα και να κάνουμε και αυτό με τα ‘vape’ μπρο, να πάμε να πάρουμε τα 100 ‘vape’
Μ2: Ναι
Μ1: Άκου μπρο, εγώ τώρα έχω μπει στο ‘low king mode’. Σου λέω θέλω 2 εβδομάδες μάξ και έρχομαι στο prime. Και θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο να κόβω 10 χιλιάρικα το μήνα, να ξέρεις, θα του γαμ... τη μάνα, μετά ορκίζομαι θα σας δίνω λεφτά και θα παίρνετε τις πενηντάρες. Δώρο θα στις παίρνω θα δείς, θα δεις μπρο. Θα δεις θα κάνω comeback το boss.
Μ2: Μακάρι.
Μ1: Άκου να δεις τι γίνεται. Πάμε εκεί με τον Γ. να πάρουμε και μπρο, έρχεται ο Α., ωραία; Μπαίνουμε μέσα στο i8
Άγνωστος: Στο i8;
Μ1: Ναι, γκάζωνε γάμα τα ο τυπάς αδερφέ, τώρα σου λέω
Άγνωστος: Ναι το φαντάζομαι, ξέρεις αυτό μέχρι πόσα τελικιάζει μπρο;
Μ1: Μπρο σου λέω πάει, πήγαινε τάπες ρε, είχαμε χεστεί πάνω μας
Άγνωστος: Αυτό τερματίζει 250 και, τι μου λες
Μ1: Μπρο οι πόρτες ξέρεις ότι ανοίγανε πάνω;
Άγνωστος: Ναι μπρο, έχω μπει σε i-8, έχω ανεβάσει και φωτογραφίες με i-8
Μ1: Ναι μπρο και μπαίνουμε εκεί τέλος πάντων μπλα μπλα μπλα. Πάμε σε ένα, μπρο πάμε σε κάτι αλάνες στη μέση του πουθενά και είναι ένα παρκαρισμένο BMW εκεί ρε.
Άγνωστος: Ναι
Μ1: Και του λέει του Γ. πήγαινε πάρ’το. Που λέει ο Γ.; Δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα στο πορτ-παγκάζ του BMW ρε. Και μπρο ανοίγει το πορτ-παγκάζ και έχει 10 τσάντες αδερφέ
Άγνωστος: Τι είχε;
Μ1: 10 τσάντες. Αδερφέ είχε πάρα πολλά. Και μπρο, παίρνει ξέρω γω ένα από κει, παίρνει την κατοστάρα και παίρνει 2. Πήρε 2 τσάντες για να δούμε ποιο προτιμάμε, κατάλαβες
Άγνωστος: Μμμ
Μ1: Και μαλάκα είναι αυτό το ‘Cherry’ το οποίο δεν σου άρεσε το ‘Fake Cherry’ ρε μαλάκα.
...
Μ1: Αυτό εδώ το μπιτς μπρο, δεν έχει ξαναυπάρξει στην Αθήνα τέτοιο, είναι πρώτη φορά που έρχεται.
Άγνωστος: Το ‘Cherry’ το κατουρημένο;
Μ1: Όχι ρε, δεν πήραμε αυτό ρε.
Άγνωστος: Τι πήρατε;
Μ1: Πήραμε το άλλο ρε. Ρε αν το σπάσεις στη μέση έχει κρυσταλλάκια αδερφέ μέσα
Άγνωστος: Ρε μαλάκα αυτό κεταμίνη είναι, δεν είναι κρυσταλλάκια
Μ1: Όχι ρε έχει κρυσταλλάκια, πέφτουν τα κρυσταλλάκια, γυαλίζουν, πως να στο πω.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια συνομιλία στην οποία ακούγονται δύο κατηγορούμενοι να μιλούν για «πάσες».
Μ1: Έλα.
Μ2: Έλα. Του Β. του βγήκανε…πόσες σου βγήκανε;
Μ3: 24 πάσες.
Μ1: Πώς γίνεται, ρε μαλάκα; Αφού είχαμε 50g εκεί μέσα.
Μ2: Δεν ξέρω, bro.
Μ1: Ρε μαλάκα, με καβλαντάς, ρε μαλάκα; Ήταν 50 εκεί μέσα. Με δουλεύεις τώρα;
Μ2: Ρε αδερφέ, τί να σου πω, ρε bro; Εδώ τα χωρίσαμε μόλις και είμαστε, 24 οι πάσες ο Β. και από 23, άλλες…άλλες 10 εγώ.
Μ1: Περίμενε, ρε. Χθες, δηλαδή, θες να μου πεις ότι από τη μία σακουλίτσα μας βγήκανε 32…
Μ2: Κάτσε να σου μετρήσω όλες τις μπλε. Όλες τις μπλε να σου μετρήσω. Περίμενε.
Μ1: Περίμενε…σε ρωτάω κάτι. Σε ρωτάω κάτι με την λογική σου.
Μ2: Ναι…
Μ1: Χθες μας βγήκανε 21 σε σένα και 32 σε μένα απ΄τη μία και σήμερα απ΄ την άλλη σου βγήκανε…ε…σου βγήκανε…24 στον Β. και 10 σε σένα. Δηλαδή 34. Ενώ χθες μας βγήκανε 55.
Μ2: Ναι, μήπως είχε παραπάνω στη δικιά σας;
Μ1: Όχι, bro. Το είδαμε. Ήταν ίδιες.
Μ2: Έχω κέρδος 45 ευρώ
Μ1: Εντάξει κομπλέ είναι, να σου πω, να σου δώσω άμα είναι ακούς
Μ2: Μμμ.
Μ1: Τώρα ο Λ. τελειώνει σκέψου. Άμα του δώσω και τα λεφτά του Λ., θα έχει ο Λ. 200 κάτι, 200 σκέψου
Μ2: Ναι
Μ1: Να σου δώσω άμα είναι σήμερα, αύριο άμα είναι άλλα 90 ευρώ, αύριο άμα είναι, να στα έχω δώσει, να πας να πάρεις την πενηντάρα να μπορείτε να κάνετε και δουλειά μαλάκα γιατί εγώ σκέψου τώρα μέχρι τη Παρασκευή θα σου δώσω όλα τα λεφτά
Μ2: Γιατί δεν παίρνουμε μια κατοστάρα τώρα που έχει φύγει ο Λ.;
Μ1: Και οι τρεις;
Μ2: Ναι.
Μ1: Ήμουν με τη γκόμενα ρε, την πήγα εδώ στη στάση, αδερφέ ρε μπρο δεν έχω καθόλου μετρητό εγώ τώρα, καθόλου γάμησε τα και να κάνουμε και αυτό με τα ‘vape’ μπρο, να πάμε να πάρουμε τα 100 ‘vape’
Μ2: Ναι
Μ1: Άκου μπρο, εγώ τώρα έχω μπει στο ‘low king mode’. Σου λέω θέλω 2 εβδομάδες μάξ και έρχομαι στο prime. Και θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο να κόβω 10 χιλιάρικα το μήνα, να ξέρεις, θα του γαμ... τη μάνα, μετά ορκίζομαι θα σας δίνω λεφτά και θα παίρνετε τις πενηντάρες. Δώρο θα στις παίρνω θα δείς, θα δεις μπρο. Θα δεις θα κάνω comeback το boss.
Μ2: Μακάρι.
«Ανοίγει το πορτ-παγκάζ και έχει 10 τσάντες μέσα»Ενδεικτική είναι και μια συνομιλία μεταξύ ενός κατηγορούμενου και ενός αγνώστου που συζητούν για τις επιδόσεις του πολυτελούς BMW που διέθετε το κύκλωμα και την... ποιότητα του προϊόντος.
Μ1: Άκου να δεις τι γίνεται. Πάμε εκεί με τον Γ. να πάρουμε και μπρο, έρχεται ο Α., ωραία; Μπαίνουμε μέσα στο i8
Άγνωστος: Στο i8;
Μ1: Ναι, γκάζωνε γάμα τα ο τυπάς αδερφέ, τώρα σου λέω
Άγνωστος: Ναι το φαντάζομαι, ξέρεις αυτό μέχρι πόσα τελικιάζει μπρο;
Μ1: Μπρο σου λέω πάει, πήγαινε τάπες ρε, είχαμε χεστεί πάνω μας
Άγνωστος: Αυτό τερματίζει 250 και, τι μου λες
Μ1: Μπρο οι πόρτες ξέρεις ότι ανοίγανε πάνω;
Άγνωστος: Ναι μπρο, έχω μπει σε i-8, έχω ανεβάσει και φωτογραφίες με i-8
Μ1: Ναι μπρο και μπαίνουμε εκεί τέλος πάντων μπλα μπλα μπλα. Πάμε σε ένα, μπρο πάμε σε κάτι αλάνες στη μέση του πουθενά και είναι ένα παρκαρισμένο BMW εκεί ρε.
Άγνωστος: Ναι
Μ1: Και του λέει του Γ. πήγαινε πάρ’το. Που λέει ο Γ.; Δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα στο πορτ-παγκάζ του BMW ρε. Και μπρο ανοίγει το πορτ-παγκάζ και έχει 10 τσάντες αδερφέ
Άγνωστος: Τι είχε;
Μ1: 10 τσάντες. Αδερφέ είχε πάρα πολλά. Και μπρο, παίρνει ξέρω γω ένα από κει, παίρνει την κατοστάρα και παίρνει 2. Πήρε 2 τσάντες για να δούμε ποιο προτιμάμε, κατάλαβες
Άγνωστος: Μμμ
Μ1: Και μαλάκα είναι αυτό το ‘Cherry’ το οποίο δεν σου άρεσε το ‘Fake Cherry’ ρε μαλάκα.
...
Μ1: Αυτό εδώ το μπιτς μπρο, δεν έχει ξαναυπάρξει στην Αθήνα τέτοιο, είναι πρώτη φορά που έρχεται.
Άγνωστος: Το ‘Cherry’ το κατουρημένο;
Μ1: Όχι ρε, δεν πήραμε αυτό ρε.
Άγνωστος: Τι πήρατε;
Μ1: Πήραμε το άλλο ρε. Ρε αν το σπάσεις στη μέση έχει κρυσταλλάκια αδερφέ μέσα
Άγνωστος: Ρε μαλάκα αυτό κεταμίνη είναι, δεν είναι κρυσταλλάκια
Μ1: Όχι ρε έχει κρυσταλλάκια, πέφτουν τα κρυσταλλάκια, γυαλίζουν, πως να στο πω.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια συνομιλία στην οποία ακούγονται δύο κατηγορούμενοι να μιλούν για «πάσες».
Μόνο 24 πάσες;
Μ1: Έλα.
Μ2: Έλα. Του Β. του βγήκανε…πόσες σου βγήκανε;
Μ3: 24 πάσες.
Μ1: Πώς γίνεται, ρε μαλάκα; Αφού είχαμε 50g εκεί μέσα.
Μ2: Δεν ξέρω, bro.
Μ1: Ρε μαλάκα, με καβλαντάς, ρε μαλάκα; Ήταν 50 εκεί μέσα. Με δουλεύεις τώρα;
Μ2: Ρε αδερφέ, τί να σου πω, ρε bro; Εδώ τα χωρίσαμε μόλις και είμαστε, 24 οι πάσες ο Β. και από 23, άλλες…άλλες 10 εγώ.
Μ1: Περίμενε, ρε. Χθες, δηλαδή, θες να μου πεις ότι από τη μία σακουλίτσα μας βγήκανε 32…
Μ2: Κάτσε να σου μετρήσω όλες τις μπλε. Όλες τις μπλε να σου μετρήσω. Περίμενε.
Μ1: Περίμενε…σε ρωτάω κάτι. Σε ρωτάω κάτι με την λογική σου.
Μ2: Ναι…
Μ1: Χθες μας βγήκανε 21 σε σένα και 32 σε μένα απ΄τη μία και σήμερα απ΄ την άλλη σου βγήκανε…ε…σου βγήκανε…24 στον Β. και 10 σε σένα. Δηλαδή 34. Ενώ χθες μας βγήκανε 55.
Μ2: Ναι, μήπως είχε παραπάνω στη δικιά σας;
Μ1: Όχι, bro. Το είδαμε. Ήταν ίδιες.
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