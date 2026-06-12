Νταν Τζάρβις: Ο πρώην αλεξιπτωτιστής που αναλαμβάνει το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας

Ο Τζάρβις διαδέχεται τον Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε εκφράζοντας διαφωνίες για τον αμυντικό προϋπολογισμό - Ως πρώην αξιωματικός του Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών, συμμετείχε σε επιχειρήσεις στο Κόσοβο, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Βόρεια Ιρλανδία