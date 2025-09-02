Η Σιμώνη Χριστοδούλου δημοσίευσε φωτογραφία του Ανδρέα Γεωργίου με τη νεογέννητη κόρη τους
Η make-up artist έκανε μια ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον γάμο τους
Μία κοινή φωτογραφία του Ανδρέα Γεωργίου και της κόρης τους δημοσίευσε η Σιμώνη Χριστοδούλου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ημέρα του γάμου τους.
Το ζευγάρι απέκτησε πριν από λίγες ημέρες το πρώτο του παιδί, με τον σκηνοθέτη και ηθοποιό να κάνει γνωστή την ευχάριστη είδηση με μία ανάρτηση στο Instagram. Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, ο Ανδρέας Γεωργίου και η make-up artist γιόρτασαν την επέτειό τους, με τη σύζυγο του σκηνοθέτη να κοινοποιεί ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου τους και ένα δεύτερο, στο οποίο ο Ανδρέας Γεωργίου φαίνεται ξαπλωμένος την ώρα που τάιζε το παιδί του.
«Και κάπως έτσι γίναμε 3. Χαρούμενη επέτειο μωρό μου» σημείωσε η Σιμώνη Χριστοδούλου στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Από τη μεριά του και ο σκηνοθέτης - ηθοποιός ευχήθηκε στη σύζυγό του για την επέτειό τους μέσα από ένα Instagram story. «Είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου. Κάθε μέρα σε ερωτεύομαι πιο πολύ. Είσαι ο βράχος μου. Χαρούμενη επέτειο αγάπη μου. Έναν χρόνο και πάμε» σημείωσε πάνω σε μία εικόνα της make-up artist από την περίοδο της εγκυμοσύνης της.
