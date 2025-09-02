Ο Ντουέιν Τζόνσον έβαλε τα κλάματα αφού τον χειροκροτούσαν για 15 λεπτά στο Φεστιβάλ της Βενετίας για το «The Smashing Machine» - Δείτε βίντεο
Ο Ντουέιν Τζόνσον έβαλε τα κλάματα αφού τον χειροκροτούσαν για 15 λεπτά στο Φεστιβάλ της Βενετίας για το «The Smashing Machine» - Δείτε βίντεο

Ο Τζόνσον υποδύεται τον πρώην ερασιτέχνη παλαιστή που έγινε μαχητής του ΜΜΑ, Μαρκ Κερ

Λεπτά αποθέωσης γνώρισαν ο Ντουέιν Τζόνσον και οι υπόλοιποι συντελεστές του «The Smashing Machine» μετά το τέλος της προβολής της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύμφωνα με το Variety, το κοινό χειροκροτούσε για σχεδόν 15 λεπτά όλους τους συντελεστές της ταινίας πυροδοτώντας τη συζήτηση για υποψηφιότητες στα επόμενα βραβεία Όσκαρ.

Ο Τζόνσον, μάλιστα, «λύγισε» από την αποδοχή της ερμηνείας του βάζοντας τα κλάματα.



Η ταινία την οποία σκηνοθέτησε ο Μπένι Σαφντί περιγράφει τη ζωή του πρώην ερασιτέχνη παλαιστή που έγινε μαχητής του ΜΜΑ, Μαρκ Κερ. Εκτός από τον Ντουέιν Τζόνσον,  στην ταινία πρωταγωνιστεί και η Έμιλι Μπλαντ η οποία υποδύεται την σύζυγο του Μαρκ Κερ, Ντον Στέιπλς.

Ο Κερ, μάλιστα, ήταν παρών στο Φεστιβάλ και αγκαλιάστηκε θερμά με τον Τζόνσον, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.

Ο Ντουέιν Τζόνσο είχε ήδη προκαλέσει συζήτηση με την εμφανώς αλλαγμένη εμφάνιση του στη Βενετία  καθώς εμφανίστηκε αισθητά πιο αδύνατος σε σχέση με την εικόνα του σε προηγούμένες ταινίες αλλά και στον χώρο της επαγγελματικής πάλης.

Ο ίδιος δήλωσε ότι επιδίωξε αυτή την αλλαγή για να αποδείξει ότι δεν είναι «παγιδευμένος» στον ρόλο του υπερήρωα δράσης, αλλά μπορεί να ανταποκριθεί και σε απαιτητικούς δραματικούς χαρακτήρες: «Ήθελα να τιμήσω την πραγματική ιστορία του Μαρκ Κερ και να μπω στον κόσμο του με απόλυτη ειλικρίνεια».

Στα social media, οι αντιδράσεις ποικίλλουν, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τον ηθοποιό «αγνώριστο» και κάποιους να σχολιάζουν ότι η εμφάνισή του μοιάζει «ψηφιακά επεξεργασμένη». Μάλιστα, πολλοί έκαναν λόγο για χρήση Ozempic, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι σταμάτησε να λαμβάνει αναβολικά. «Τι κάνει το Χόλιγουντ σε αυτούς τους ανθρώπους;», έγραψε ένας, ενώ άλλος δικαιόλογησε την απώλεια κιλών, εξηγώντας πως μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι σταμάτησε να γυμνάζεται. 

Δείτε το «πριν» και το «μετά»
Παρά τις παρατηρήσεις, η πλειονότητα αναγνώρισε το θάρρος του Ντουέιν Τζόνσον να ρισκάρει νέους ρόλους, επιχειρώντας ερμηνείες με διαφορετική καλλιτεχνική βαρύτητα. «Είχε αδυνατίσει ξανά στην αρχή της δεκαετίας του 2000, υποθέτω λόγω των ρόλων του. Θα το κάνει ξανά και ο κόσμος τον χρειάζεται», έγραψε κάποιος, με άλλον να προσθέτει: «Θέλησε να ασχοληθεί με πιο σοβαρούς ρόλους, μάλλον για αυτό αδυνάτισε». 

Δείτε κάποια σχόλια
