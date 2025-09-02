Ο Ντουέιν Τζόνσον έβαλε τα κλάματα αφού τον χειροκροτούσαν για 15 λεπτά στο Φεστιβάλ της Βενετίας για το «The Smashing Machine» - Δείτε βίντεο
Ο Τζόνσον υποδύεται τον πρώην ερασιτέχνη παλαιστή που έγινε μαχητής του ΜΜΑ, Μαρκ Κερ
Σύμφωνα με το Variety, το κοινό χειροκροτούσε για σχεδόν 15 λεπτά όλους τους συντελεστές της ταινίας πυροδοτώντας τη συζήτηση για υποψηφιότητες στα επόμενα βραβεία Όσκαρ.
Ο Τζόνσον, μάλιστα, «λύγισε» από την αποδοχή της ερμηνείας του βάζοντας τα κλάματα.
Dwayne Johnson cries during the 15-minute standing ovation for his new movie ‘THE SMASHING MACHINE’— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 1, 2025
Read our review: https://t.co/ejtQIs1Usz pic.twitter.com/17pQYebeat
Η ταινία την οποία σκηνοθέτησε ο Μπένι Σαφντί περιγράφει τη ζωή του πρώην ερασιτέχνη παλαιστή που έγινε μαχητής του ΜΜΑ, Μαρκ Κερ. Εκτός από τον Ντουέιν Τζόνσον, στην ταινία πρωταγωνιστεί και η Έμιλι Μπλαντ η οποία υποδύεται την σύζυγο του Μαρκ Κερ, Ντον Στέιπλς.
Ο Κερ, μάλιστα, ήταν παρών στο Φεστιβάλ και αγκαλιάστηκε θερμά με τον Τζόνσον, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.
A24’s The Smashing Machine starring Dwayne Johnson as UFC champ Mark Kerr delivers TKO at Venice Film Festival world premiere with 15-minute standing ovation. The Rock in tears by the end as was co-star Emily Blunt, director Benny Safdie and Kerr who was in attendance. pic.twitter.com/K5LcQiXqxa— The Hollywood Reporter (@THR) September 1, 2025
Dwayne ‘The Rock’ Johnson shocks with new slimmed-down physique after MMA fighter role in ‘The Smashing Machine’ https://t.co/LUA7WnbQg6 pic.twitter.com/2V9RMySZ24— New York Post (@nypost) September 1, 2025
The Rock’s new slimmed-down appearance is going viral pic.twitter.com/U9x9DfDKda— FearBuck (@FearedBuck) September 1, 2025
Dwayne Johnson attends "The Smashing Machine" red carpet during the #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/KEgheTn8Hz— Variety (@Variety) September 1, 2025
Δείτε το «πριν» και το «μετά»
Παρά τις παρατηρήσεις, η πλειονότητα αναγνώρισε το θάρρος του Ντουέιν Τζόνσον να ρισκάρει νέους ρόλους, επιχειρώντας ερμηνείες με διαφορετική καλλιτεχνική βαρύτητα. «Είχε αδυνατίσει ξανά στην αρχή της δεκαετίας του 2000, υποθέτω λόγω των ρόλων του. Θα το κάνει ξανά και ο κόσμος τον χρειάζεται», έγραψε κάποιος, με άλλον να προσθέτει: «Θέλησε να ασχοληθεί με πιο σοβαρούς ρόλους, μάλλον για αυτό αδυνάτισε».
Δείτε κάποια σχόλια
