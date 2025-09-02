Ο Ντουέιν Τζόνσον έβαλε τα κλάματα αφού τον χειροκροτούσαν για 15 λεπτά στο Φεστιβάλ της Βενετίας για το «The Smashing Machine» - Δείτε βίντεο

Ο ίδιος δήλωσε ότι επιδίωξε αυτή την αλλαγή για να αποδείξει ότι δεν είναι «παγιδευμένος» στον ρόλο του υπερήρωα δράσης, αλλά μπορεί να ανταποκριθεί και σε απαιτητικούς δραματικούς χαρακτήρες: «Ήθελα να τιμήσω την πραγματική ιστορία του Μαρκ Κερ και να μπω στον κόσμο του με απόλυτη ειλικρίνεια».Στα social media, οι αντιδράσεις ποικίλλουν, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τον ηθοποιό «αγνώριστο» και κάποιους να σχολιάζουν ότι η εμφάνισή του μοιάζει «ψηφιακά επεξεργασμένη». Μάλιστα, πολλοί έκαναν λόγο για χρήση Ozempic, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι σταμάτησε να λαμβάνει αναβολικά. «Τι κάνει το Χόλιγουντ σε αυτούς τους ανθρώπους;», έγραψε ένας, ενώ άλλος δικαιόλογησε την απώλεια κιλών, εξηγώντας πως μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι σταμάτησε να γυμνάζεται.Παρά τις παρατηρήσεις, η πλειονότητα αναγνώρισε το θάρρος του Ντουέιν Τζόνσον να ρισκάρει νέους ρόλους, επιχειρώντας ερμηνείες με διαφορετική καλλιτεχνική βαρύτητα. «Είχε αδυνατίσει ξανά στην αρχή της δεκαετίας του 2000, υποθέτω λόγω των ρόλων του. Θα το κάνει ξανά και ο κόσμος τον χρειάζεται», έγραψε κάποιος, με άλλον να προσθέτει: «Θέλησε να ασχοληθεί με πιο σοβαρούς ρόλους, μάλλον για αυτό αδυνάτισε».