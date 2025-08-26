Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου - Ο Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας

σκηνοθέτης και ηθοποιός κοινοποίησε στο Instagram δύο φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο. Στη μία απεικονίζεται η σύζυγός του με το νεογέννητο μωρό τους και στη δεύτερη το ζευγάρι αγκαλιασμένο.

Κλείσιμο

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου στον γάμο τους