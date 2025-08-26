Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου - Ο Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας
Είσαι η ηρωίδα μου, έγραψε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός για τη σύζυγό του

Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου με τον Ανδρέα Γεωργίου να κάνει γνωστή την ευχάριστη είδηση  για την απόκτηση της κόρης τους, την Τρίτη 26 Αυγούστου, με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός κοινοποίησε στο Instagram δύο φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο. Στη μία απεικονίζεται η σύζυγός του με το νεογέννητο μωρό τους και στη δεύτερη το ζευγάρι αγκαλιασμένο.

Ο Ανδρέας Γεωργίου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Σιμώνη Χριστοδούλου, την οποία αποκάλεσε «ηρωίδα» και «πηγή ζωής». Ανέφερε ότι χάρη στη δύναμη και την αποφασιστικότητά της απέκτησαν το «μικρό τους θαύμα», ευχαριστώντας την που τον έκανε μέρος αυτής της εμπειρίας.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Σήμερα, καθώς κρατώ στην αγκαλιά μου το μικρό μας θαύμα, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο. Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς. Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου, η πηγή της ζωής και της αγάπης. Αυτό το ταξίδι είναι μόνο η αρχή και μαζί θα δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα. Ευχαριστώ που με έκανες μέρος αυτού του θαύματος. Σήμερα, έχω μάθει ότι η αγάπη μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά η δική σου είναι η πιο δυνατή από όλες. Σε αγαπώ βαθιά και ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί αυτή τη νέα περιπέτεια».

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η make-up artist Σιμώνη Χριστοδούλου παντρεύτηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Κύπρο. Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή για πρώτη φορά το 2018, ενώ σε δηλώσεις που είχε κάνει μετά τον γάμο, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός, ανέφερε πως θέλουν να κάνουν πολλά παιδιά με τη σύζυγό του. Στις 16 Μαρτίου ανακοίνωσαν με μία ανάρτηση στο Instagram πως περίμεναν το πρώτο τους παιδί.

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου στον γάμο τους

