Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.

Εκβιασμοί εκατομμύριων σε κληρικούς

Εκτός βέβαια από τα παραπάνω, η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. κατέδειξε πως το κύκλωμα βρισκόταν πίσω και από άλλα σοβαρά εγκλήματα όπως:- Περίπτωση εκβιασμού κληρικών της Μοναστηριακής Περιουσίας των Χανίων καταφέρνοντας να υφαρπάξουν περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.- Περίπτωση απόπειρας εκβιασμού κληρικών της Μοναστηριακής Περιουσίας με προσδοκώμενο οικονομικό όφελος τουλάχιστον 200.000 ευρώ.- Περίπτωση εκβιασμού επιχειρηματία Χανίων.- Περίπτωση χρηματισμού κρατικών λειτουργών.- Περίπτωση αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης και ενδείξεις χρηματισμού κρατικών λειτουργών.- Περίπτωση άσκησης επιρροής σε υπόδικο διωκόμενο από τις ΗΠΑ για απόπειρα δωροδοκίας.- Περίπτωση άσκησης επιρροής σε πολιτικά πρόσωπα για απόδοση τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τρίτο πρόσωπο χωρίς να πληρούνται τα κατάλληλα κριτήρια.- Περίπτωση απόπειρας εκβίασης και εκφοβισμού εργολάβου οικοδομών προ εξόφληση χρηματικού υπολοίπου.- Περίπτωση άσκησης επιρροής προς επηρεασμό της εκλογής Μητροπολίτη της Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκόρωνου με σχετικό αντίτιμο.- Και περίπτωση αθώωσης μέλους του κυκλώματος σε δικαστήριο για την οποία υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.Τέλος να σημειωθεί πως εξετάζονται οι ενέργειες πράξεων και τυχόν παραλείψεις τουλάχιστον τεσσάρων αστυνομικών οι οποίοι διατηρούσαν επαφές με μέλη της οργάνωσης.