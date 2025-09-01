Ο Τομ Χανκς βρέθηκε στη Σκιάθο με τη Ρίτα Γουίλσον
Ο Τομ Χανκς βρέθηκε στη Σκιάθο με τη Ρίτα Γουίλσον

Στη συνέχεια, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποχώρησε από το νησί με το ιδιωτικό του αεροσκάφος

Ο Τομ Χανκς βρέθηκε στη Σκιάθο με τη Ρίτα Γουίλσον
Στη Σκιάθο βρέθηκαν ο Τομ Χανκς μαζί με τη σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον δείχνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη τους για την Ελλάδα και τα νησιά της.

Στις αρχές του Αυγούστου, ο ηθοποιός ταξίδεψε στη Νάξο και μέσα από φωτογραφίες του Skiathoschannel.gr έγινε γνωστή η άφιξη μαζί με την ελληνικής καταγωγής σύζυγό του στο παλιό λιμάνι της Σκιάθου, με το σκάφος «Margarita».

Στη συνέχεια, ο Χανκς  αποχώρησε με το ιδιωτικό του αεροσκάφος με προορισμό το Λονδίνο, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ίδιας ιστοσελίδας, η Γουίλσον παρέμεινε στην Ελλάδα συνεχίζοντας το ταξίδι της στη Σκόπελο.

Ο σταρ του Χόλιγουντ διατηρεί μαζί με τη σύζυγό του σπίτι στην Αντίπαρο και πριν από πεντέμισι χρόνια έλαβε την ελληνική υπηκοότητα.

Πρόσφατα, το ζευγάρι γιόρτασε 37 χρόνια γάμου. Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 1988 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Ο Χανκς ανάρτησε μια καλοκαιρινή φωτογραφία τους στα social media, όπου πόζαρε στη θάλασσα με τη σύζυγό του, γράφοντας στη λεζάντα: «37 χρόνια παντρεμένοι. Σήμερα! Σε αγαπώ, κυρία. Κύριος Χανκς». Η Ρίτα Γουίλσον από την πλευρά της, μοιράστηκε μια εικόνα τους από την εξοχή, σημειώνοντας: «Ευτυχισμένη 37η επέτειο αγάπη μου!».

