Ο Τομ Χανκς βρέθηκε στη Σκιάθο με τη Ρίτα Γουίλσον
Ο Τομ Χανκς βρέθηκε στη Σκιάθο με τη Ρίτα Γουίλσον
Στη συνέχεια, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποχώρησε από το νησί με το ιδιωτικό του αεροσκάφος
Στη Σκιάθο βρέθηκαν ο Τομ Χανκς μαζί με τη σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον δείχνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη τους για την Ελλάδα και τα νησιά της.
Στις αρχές του Αυγούστου, ο ηθοποιός ταξίδεψε στη Νάξο και μέσα από φωτογραφίες του Skiathoschannel.gr έγινε γνωστή η άφιξη μαζί με την ελληνικής καταγωγής σύζυγό του στο παλιό λιμάνι της Σκιάθου, με το σκάφος «Margarita».
Στη συνέχεια, ο Χανκς αποχώρησε με το ιδιωτικό του αεροσκάφος με προορισμό το Λονδίνο, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ίδιας ιστοσελίδας, η Γουίλσον παρέμεινε στην Ελλάδα συνεχίζοντας το ταξίδι της στη Σκόπελο.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο σταρ του Χόλιγουντ διατηρεί μαζί με τη σύζυγό του σπίτι στην Αντίπαρο και πριν από πεντέμισι χρόνια έλαβε την ελληνική υπηκοότητα.
Πρόσφατα, το ζευγάρι γιόρτασε 37 χρόνια γάμου. Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 1988 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Ο Χανκς ανάρτησε μια καλοκαιρινή φωτογραφία τους στα social media, όπου πόζαρε στη θάλασσα με τη σύζυγό του, γράφοντας στη λεζάντα: «37 χρόνια παντρεμένοι. Σήμερα! Σε αγαπώ, κυρία. Κύριος Χανκς». Η Ρίτα Γουίλσον από την πλευρά της, μοιράστηκε μια εικόνα τους από την εξοχή, σημειώνοντας: «Ευτυχισμένη 37η επέτειο αγάπη μου!».
Στις αρχές του Αυγούστου, ο ηθοποιός ταξίδεψε στη Νάξο και μέσα από φωτογραφίες του Skiathoschannel.gr έγινε γνωστή η άφιξη μαζί με την ελληνικής καταγωγής σύζυγό του στο παλιό λιμάνι της Σκιάθου, με το σκάφος «Margarita».
Στη συνέχεια, ο Χανκς αποχώρησε με το ιδιωτικό του αεροσκάφος με προορισμό το Λονδίνο, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ίδιας ιστοσελίδας, η Γουίλσον παρέμεινε στην Ελλάδα συνεχίζοντας το ταξίδι της στη Σκόπελο.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο σταρ του Χόλιγουντ διατηρεί μαζί με τη σύζυγό του σπίτι στην Αντίπαρο και πριν από πεντέμισι χρόνια έλαβε την ελληνική υπηκοότητα.
Πρόσφατα, το ζευγάρι γιόρτασε 37 χρόνια γάμου. Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 1988 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Ο Χανκς ανάρτησε μια καλοκαιρινή φωτογραφία τους στα social media, όπου πόζαρε στη θάλασσα με τη σύζυγό του, γράφοντας στη λεζάντα: «37 χρόνια παντρεμένοι. Σήμερα! Σε αγαπώ, κυρία. Κύριος Χανκς». Η Ρίτα Γουίλσον από την πλευρά της, μοιράστηκε μια εικόνα τους από την εξοχή, σημειώνοντας: «Ευτυχισμένη 37η επέτειο αγάπη μου!».
Ειδήσεις σήμερα:
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα