Χανιά: Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη - Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
«Δούρειος ίππος» για την ΕΛΑΣ δύο αστυνομικοί που διείσδυσαν στην εγκληματική οργάνωση τον Ιούνιο - Εφοδος της αστυνομίας και σε τέσσερα κελιά στις φυλακές της Αγιάς
Δύο undercover αστυνομικοί, που έφτασαν στην Κρήτη για να δουλέψουν σε κατάστημα εστίασης, ήταν ο Δούρειος Ίππος της Ασφάλειας Χανίων, ώστε να καταφέρει να διεισδύσει μέσα στην εγκληματική οργάνωση, να τη χαρτογραφήσει και, τελικά, να την αποδομήσει πλήρως.
Η έρευνα της Ασφάλειας Χανίων ξεκίνησε ουσιαστικά τον περασμένο Φεβρουάριο, όμως ο Ιούνιος ήταν ο κρίσιμος μήνας, όπου δύο αστυνομικοί επιλέχθηκαν να αφήσουν τις στολές και να μετατραπούν σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Η ιστορία αυτή θα μπορούσε άνετα να είναι ένα ακόμη σενάριο ταινίας, όμως είναι απόλυτα αληθινή και ξεκάθαρα ενδεικτική για το πόσο βαθιά είχε μπει η Ελληνική Αστυνομία μέσα στην οργάνωση.
Όλα αυτά έγιναν μετά το «πράσινο φως» που έδωσε η Εισαγγελία Χανίων, ώστε για πρώτη φορά στην Κρήτη να εισχωρήσουν αστυνομικοί μέσα σε συμμορίες. Η δικαστική λειτουργός, μάλιστα, είχε πλήρη ενημέρωση για την πορεία της έρευνας ανά πάσα στιγμή και ξεκάθαρη γνώση για όλους τους εμπλεκομένους.
Οι αστυνομικοί, λοιπόν, έφτασαν στην Κρήτη τον Ιούνιο και ξεκίνησαν να εργάζονται σε κατάστημα εστίασης, εκεί όπου σιγά-σιγά άρχισαν να έρχονται σε επαφή με τα άτομα που οι συνάδελφοί τους από την Ασφάλεια Χανίων τούς είχαν υποδείξει.
Κατάφεραν μεθοδικά και έξυπνα να κερδίσουν την απόλυτη εμπιστοσύνη των ατόμων αυτών, οι οποίοι, νιώθοντας ότι μιλούν σε δικούς τους ανθρώπους, έλεγαν πολλά, που όμως όλα κατέληγαν στην Ασφάλεια Χανίων.
Μέσα σε διάστημα μερικών εβδομάδων, οι δύο αστυνομικοί, που δεν πάτησαν ποτέ το πόδι τους στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, κατάφεραν να χαρτογραφήσουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, συλλέγοντας ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τους εμπλεκομένους.
Οι ενημερώσεις γίνονταν σε έναν πολύ στενό κύκλο αστυνομικών, σε ερημικές περιοχές, τις νυχτερινές ώρες, δίνοντας στην υπόθεση διάσταση κατασκοπείας. Ή μήπως ήταν όντως μια επιχείρηση που θα ζήλευαν και οι πιο φημισμένες μυστικές υπηρεσίες;
Η συνεισφορά των δύο αστυνομικών, που εμφανίστηκαν στην Κρήτη για να δουλέψουν σεζόν, ήταν νευραλγικής σημασίας και δεδομένα θα μείνει στα αστυνομικά χρονικά του νησιού.
Ταυτόχρονα, οι έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. δεν σταμάτησαν ούτε τη νύχτα, καθώς έγινε επιχείρηση σε τέσσερα κελιά στις φυλακές της Αγιάς, εκεί όπου κρατούνταν μέλη της οργάνωσης, ώστε να εντοπιστούν τηλεφωνικές συσκευές που είχαν στη διάθεσή τους.
