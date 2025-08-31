Chad Powers: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της σειράς με τον Γκλεν Πάουελ στον πρωταγωνιστικό ρόλο
Chad Powers: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της σειράς με τον Γκλεν Πάουελ στον πρωταγωνιστικό ρόλο
Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 30 Σεπτεμβρίου
Στη δημοσιότητα δόθηκε το τρέιλερ της νέας σειράς του Hulu «Chad Powers» με τον Γκλεν Πάουελ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η ιστορία ξεκινά οκτώ χρόνια πριν, όταν ο Χόλιντεϊ, φορώντας τη φανέλα του Όρεγκον, μετά από μια εντυπωσιακή φάση, παρασύρεται από τον ενθουσιασμό του και αφήνει τη μπάλα πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος. Το λάθος του επιτρέπει στην αντίπαλη ομάδα να κερδίσει τη νίκη, καταστρέφοντας ουσιαστικά το μέλλον του στον αθλητισμό.
Χρόνια αργότερα, όταν πληροφορείται ότι το Σάουθ Τζόρτζια διοργανώνει νέες δοκιμές, αποφασίζει να επιστρέψει στο κολέγιο για να αξιοποιήσει ξανά το ταλέντο του. Αυτή τη φορά, όμως, θα χρειαστεί να εμφανιστεί με νέα ταυτότητα: ως Τσαντ Πάουερς, ένας φοιτητής-παίκτης που προσπαθεί να κρύψει την πραγματική του ταυτότητα πίσω από έντονα προσθετικά.
Δείτε το τρέιλερ
Ο Πάουελ, εκτός από πρωταγωνιστής, συνυπογράφει το σενάριο και την παραγωγή, μέσα από τη δική του εταιρεία Barnstorm Productions, επιβεβαιώνοντας τη διπλή του παρουσία μπροστά και πίσω από τις κάμερες.
Η σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια και θα ξεκινήσει με διπλή πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ τα νέα επεισόδια θα ανεβαίνουν κάθε Τρίτη.
Η ιστορία ξεκινά οκτώ χρόνια πριν, όταν ο Χόλιντεϊ, φορώντας τη φανέλα του Όρεγκον, μετά από μια εντυπωσιακή φάση, παρασύρεται από τον ενθουσιασμό του και αφήνει τη μπάλα πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος. Το λάθος του επιτρέπει στην αντίπαλη ομάδα να κερδίσει τη νίκη, καταστρέφοντας ουσιαστικά το μέλλον του στον αθλητισμό.
Χρόνια αργότερα, όταν πληροφορείται ότι το Σάουθ Τζόρτζια διοργανώνει νέες δοκιμές, αποφασίζει να επιστρέψει στο κολέγιο για να αξιοποιήσει ξανά το ταλέντο του. Αυτή τη φορά, όμως, θα χρειαστεί να εμφανιστεί με νέα ταυτότητα: ως Τσαντ Πάουερς, ένας φοιτητής-παίκτης που προσπαθεί να κρύψει την πραγματική του ταυτότητα πίσω από έντονα προσθετικά.
Δείτε το τρέιλερ
Ο Πάουελ, εκτός από πρωταγωνιστής, συνυπογράφει το σενάριο και την παραγωγή, μέσα από τη δική του εταιρεία Barnstorm Productions, επιβεβαιώνοντας τη διπλή του παρουσία μπροστά και πίσω από τις κάμερες.
Η σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια και θα ξεκινήσει με διπλή πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ τα νέα επεισόδια θα ανεβαίνουν κάθε Τρίτη.
Ειδήσεις σήμερα:
Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό γίνεται viral - Απαντά σε ερωτήσεις από τα 150 μέτρα ύψος και μαζεύει εκατοντάδες χιλιάδες views
Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ - «Είμαστε περήφανοι για εμάς»
Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη από τη ΔΕΘ - Η στρατηγική για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό γίνεται viral - Απαντά σε ερωτήσεις από τα 150 μέτρα ύψος και μαζεύει εκατοντάδες χιλιάδες views
Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ - «Είμαστε περήφανοι για εμάς»
Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη από τη ΔΕΘ - Η στρατηγική για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα