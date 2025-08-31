Chad Powers: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της σειράς με τον Γκλεν Πάουελ στον πρωταγωνιστικό ρόλο
GALA
Γκλεν Πάουελ Hulu Σειρά Τρέιλερ

Chad Powers: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της σειράς με τον Γκλεν Πάουελ στον πρωταγωνιστικό ρόλο

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 30 Σεπτεμβρίου

Chad Powers: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της σειράς με τον Γκλεν Πάουελ στον πρωταγωνιστικό ρόλο
Στη δημοσιότητα δόθηκε το τρέιλερ της νέας σειράς του Hulu «Chad Powers» με τον Γκλεν Πάουελ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ιστορία ξεκινά οκτώ χρόνια πριν, όταν ο Χόλιντεϊ, φορώντας τη φανέλα του Όρεγκον, μετά από μια εντυπωσιακή φάση, παρασύρεται από τον ενθουσιασμό του και αφήνει τη μπάλα πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος. Το λάθος του επιτρέπει στην αντίπαλη ομάδα να κερδίσει τη νίκη, καταστρέφοντας ουσιαστικά το μέλλον του στον αθλητισμό.

Χρόνια αργότερα, όταν πληροφορείται ότι το Σάουθ Τζόρτζια διοργανώνει νέες δοκιμές, αποφασίζει να επιστρέψει στο κολέγιο για να αξιοποιήσει ξανά το ταλέντο του. Αυτή τη φορά, όμως, θα χρειαστεί να εμφανιστεί με νέα ταυτότητα: ως Τσαντ Πάουερς, ένας φοιτητής-παίκτης που προσπαθεί να κρύψει την πραγματική του ταυτότητα πίσω από έντονα προσθετικά.

Δείτε το τρέιλερ
Chad Powers | Official Trailer | Hulu


Ο Πάουελ, εκτός από πρωταγωνιστής, συνυπογράφει το σενάριο και την παραγωγή, μέσα από τη δική του εταιρεία Barnstorm Productions, επιβεβαιώνοντας τη διπλή του παρουσία μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Η σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια και θα ξεκινήσει με διπλή πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ τα νέα επεισόδια θα ανεβαίνουν κάθε Τρίτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό γίνεται viral - Απαντά σε ερωτήσεις από τα 150 μέτρα ύψος και μαζεύει εκατοντάδες χιλιάδες views

Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ - «Είμαστε περήφανοι για εμάς»

Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη από τη ΔΕΘ - Η στρατηγική για την επόμενη ημέρα της οικονομίας

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης