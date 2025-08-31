Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό γίνεται viral - Απαντά σε ερωτήσεις από τα 150 μέτρα ύψος και μαζεύει εκατοντάδες χιλιάδες views
Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό γίνεται viral - Απαντά σε ερωτήσεις από τα 150 μέτρα ύψος και μαζεύει εκατοντάδες χιλιάδες views
«Λοιπόν σήμερα θα σας δείξω πως οδηγώ τον γερανό», λέει στα γαλλικά και απαντά σε όσους έχουν απορίες...
Με φόντο τα έργα ανάπλασης στο Ελληνικό, μια γυναίκα που χειρίζεται γερανό σε ύψος 150 μέτρων μοιράστηκε μέσω TikTok την καθημερινότητά της στη δουλειά, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον στους χρήστες της πλατφόρμας.
Το βίντεο διάρκειας 1:10'' ανέβηκε στον λογαριασμό της χειρίστριας στο TikTok και έχει ήδη ξεπεράσει τις 200.000 προβολές. Στα γαλλικά, η γυναίκα ανοίγει το βίντεο λέγοντας: «Λοιπόν σήμερα θα σας δείξω πως οδηγώ τον γερανό», πριν αρχίσει να περιγράφει τα βήματα χειρισμού του μηχανήματος.
Δείτε το βίντεο
Η κάμερα καταγράφει το εσωτερικό της καμπίνας, τα χειριστήρια και την εικόνα από το ύψος των 150 μέτρων, προσφέροντας στους θεατές μια μοναδική ματιά στην καθημερινότητα ενός απαιτητικού και συχνά αθέατου επαγγέλματος.
Η χειρίστρια δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσίαση του εξοπλισμού, αλλά προχώρησε και σε διάλογο με τους followers της, απαντώντας σε απορίες που της έθεσαν για τον τρόπο λειτουργίας του γερανού. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες σχόλια, με τους χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τη δεξιοτεχνία της αλλά και για την ψυχραιμία με την οποία εργάζεται σε συνθήκες που απαιτούν υψηλή συγκέντρωση και αίσθημα ευθύνης.
Δείτε προηγούμενα βίντεό της:
Το βίντεο διάρκειας 1:10'' ανέβηκε στον λογαριασμό της χειρίστριας στο TikTok και έχει ήδη ξεπεράσει τις 200.000 προβολές. Στα γαλλικά, η γυναίκα ανοίγει το βίντεο λέγοντας: «Λοιπόν σήμερα θα σας δείξω πως οδηγώ τον γερανό», πριν αρχίσει να περιγράφει τα βήματα χειρισμού του μηχανήματος.
Δείτε το βίντεο
@sky.crane.operator
#Athens#Greece#construction #craneoperator #foryou♬ son original - 🏗️👷♀️🇫🇷🇬🇷🇲🇦
Η χειρίστρια δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσίαση του εξοπλισμού, αλλά προχώρησε και σε διάλογο με τους followers της, απαντώντας σε απορίες που της έθεσαν για τον τρόπο λειτουργίας του γερανού. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες σχόλια, με τους χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τη δεξιοτεχνία της αλλά και για την ψυχραιμία με την οποία εργάζεται σε συνθήκες που απαιτούν υψηλή συγκέντρωση και αίσθημα ευθύνης.
Δείτε προηγούμενα βίντεό της:
@sky.crane.operator
#Athens #Greece #construction #craneoperator #foryou♬ original sound - skyenewman__
@sky.crane.operator
Crane operator in action #foryou #Greece #Athens #grues #🏗️👸 #constructionsite #The #ellinikon #riviera #tower #women #Potain #fypシforyoupage シ#viral #towercraneoperator #France #🇬🇷 #🇲🇦 #🇫🇷 #🏗️ #♥️♬ Anxiety - Doechii
@sky.crane.operator
Crane operator in action #foryou #Greece #Athens #grues #🏗️👸 #constructionsite #The #ellinikon #riviera #tower #women #Potain #fypシforyoupage シ#viral #towercraneoperator #France #🇬🇷 #🇲🇦 #🇫🇷 #🏗️ #♥️♬ Anxiety - Doechii
Ειδήσεις σήμερα:
Παρέα όλοι οι ηγέτες της Χαμάς - Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ
Ο Ισπανός και ο Κύπριος πίσω από το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Πώς τους έπιασαν, οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ
Μητσοτάκης: Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια - Ανακρίβειες από την αντιπολίτευση, δεν καταργείται το 8ωρο
Παρέα όλοι οι ηγέτες της Χαμάς - Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ
Ο Ισπανός και ο Κύπριος πίσω από το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Πώς τους έπιασαν, οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ
Μητσοτάκης: Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια - Ανακρίβειες από την αντιπολίτευση, δεν καταργείται το 8ωρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα